Челябинский вице-губернатор самоизолировался из-за COVID-19 у супруги

Врачи выявили коронавирус у супруги первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина. Чиновник ушел на обязательную в таких случаях самоизоляцию, пояснили "РГ" в пресс-службе главы региона.

- У супруги первого заместителя губернатора Виктора Мамина подтвержден коронавирус, - пояснили в пресс-службе. - Как только стали известны результаты ее анализов, Виктор Мамин, а также его сын, ученик второго класса, ушли на обязательную в таких случаях самоизоляцию.

В правительстве пояснили, что ближайшие две недели Виктор Мамин продолжит работать в дистанционном режиме.

Кстати

На утро 17 сентября в регионе выявлены 80 новых случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии составило 15 691. С начала учебного года заболели 39 школьников. Выздоровели и выписаны из больниц 12 311 пациентов. Скончались 438 южноуральцев.