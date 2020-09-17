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17.09.2020 08:22

Сбросили пленку

Как сказалось на уральском рынке овощей исчезновение китайских теплиц
Текст: Светлана Добрынина ( Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 209(8263)
Впервые за последние десять лет сельхозсезон на Среднем Урале стал провальным для иностранцев, выращивающих овощи в пленочных теплицах. Большинство бригад из Поднебесной из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, не смогло добраться до уральских полей. Только в Свердловской области более сотни гектаров, на которых обычно простиралось море полиэтилена, пустовали. Как это сказалось на овощном рынке региона и что ждет освобожденные поля, выясняла корреспондент "РГ".
Приезжие овощеводы оставили после себя "хребты" теплиц с рваной пленкой и отравленную химикатами почву. Фото: Татьяна Андреева/РГ Приезжие овощеводы оставили после себя "хребты" теплиц с рваной пленкой и отравленную химикатами почву. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Приезжие овощеводы оставили после себя "хребты" теплиц с рваной пленкой и отравленную химикатами почву. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Шанхайчик" опустел

- Обычно они начинали еще по снегу: первый десант привозил из Китая семена, удобрения. А нынче опустел наш "шанхайчик"! - делится новостями жительница деревни Останино Режевского района Любовь Муханова.

Фото: Владимир Аносов
Корреспонденты "РГ" посмотрели на работу тепличных хозяйств на Кубани

Радость местных жителей объяснима: последние пять лет сельские активисты во всех инстанциях настаивали на закрытии "поля чудес" - тепличного хозяйства, раскинувшегося за околицей села. Все это время "РГ" следила за ситуацией и вместе с жителями поражалась живучести сомнительного бизнеса. Из года в год поля, возделываемые иностранцами, проверяли специалисты Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры, находя массу нарушений. В пробах почвы и овощей допустимые концентрации азота (то есть нитратов) и пестицидов (в том числе запрещенных в РФ) зашкаливали. Суды признавали: наносится ущерб плодородию сельхозземель, а выращенные овощи небезопасны для здоровья человека.

Сельхозпроизводителям выписывали штрафы: к 2018 году размер судебных взысканий превысил 6,5 миллиона рублей. Но предприниматель - житель того же Останино Владимир Баласанян - штрафы не выплачивал и деятельность не прекращал. От наказания уходил, используя популярную серую схему - смену юридического лица. Последний суд в апреле 2019 года наложил на него очередной штраф - 750 тысяч рублей - и предписал в течение двух месяцев обеспечить разработку проекта рекультивации.

Но к ней, хотя работы в этом году и не велись, никто, похоже, не приступал. Картина апокалиптическая: сорванный полиэтилен развевается над полусгнившими деревянными конструкциями, череда которых уходит к горизонту среди зарослей лебеды, репейника и полыни. Повсюду разбросаны пластиковые стаканчики: вероятно, их впрок закупили для массовой высадки рассады, теперь одноразовая тара загрязняет землю. Но и это полбеды: в кособоких сараях свалены мешки с остатками непонятных химикатов. На таре все надписи иероглифами, понять, безопасно ли содержимое, невозможно.

Следить за тем, как ведется рекультивация загаженной территории, местные власти не собираются: официально это не их задача

Сотрудников администрации села Останино заросли лебеды не пугают: заброшенных полей в округе хватает, одним больше, одним меньше… Следить за тем, как ведется рекультивация загаженной территории, местные власти не собираются: официально это не их задача. Но глава села припомнил, что часть построек предприниматель все же разобрал и сжег прямо на поле, перепахал участок. Сам Баласанян говорить о рекультивации и о том, собирается ли снова принимать овощеводов из КНР, отказался.

Прорвались до пандемии

В Свердловской области в начале 2019-го было 18 хозяйств с пленочными теплицами, в которых работали иностранцы. Сколько их нынче, неизвестно: как сообщили "РГ" в Россельхознадзоре, ведомство за лето не провело ни одной проверки таких объектов - сигналов с мест не поступало. В прошлом году жалобы сыпались одна за другой. По логике, нет теплиц - нет обращений. Но это оказалось не так.

Сюрприз ждал в селе Банном Красноуфимского района. Местное тепличное хозяйство регулярно фигурировало в черном списке нарушителей, но росло как на дрожжах. Издалека казалось, что территория заброшена, под полиэтиленом только бурьян. Но не тут-то было: из подсобки вышел гражданин КНР и бодро представился: "Саша". На ломаном русском он поведал, что ездит сюда работать не первый год, но нынче бизнес идет плохо. Удалось высадить огурцы только в трети теплиц, и все равно рабочих рук не хватает. Китайцы зовут работать других мигрантов - не идут.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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Саша с девятью земляками приехал в Россию в последние дни февраля. Завезли все необходимое, даже рассаду высадили, но тут границы закрыли. "Десанту" пришлось отсидеть на карантине и без подмоги с родины вести бизнес.

Кстати, единственное на Среднем Урале предприятие по промышленной переработке и консервированию овощей находится как раз в Красноуфимском районе. Его директор Александр Баяков в беседе пару лет назад не скрывал от корреспондентов "РГ" факт, что огурцы для консервации он закупает в ближайших "китайских" теплицах. Объемы большие, закупочная цена минимальна. К тому же других поставщиков, выращивающих сырье в необходимых масштабах, в тот момент в регионе не было. А трехлитровые банки засоленных в Красноуфимске огурчиков предприятия общепита, в основном массового бургерно-пиццерийного сегмента, разбирают с лету.

- Недавно мы сменили поставщика - завозим овощи из тепличного хозяйства "Чурилово" Челябинской области. Это, конечно, сказалось на себестоимости: транспортные расходы, да и оптовая цена выше, зато нет вопросов по безопасности, - сообщил Баяков.

Огурец сменил прописку

Объехать все свердловские тепличные точки мы, конечно, не смогли. Одно точно: пандемия погубила не все такие объекты. Жители села Абрамовского, к примеру, сообщили, что трудовая деятельность "под пленкой" в местном хозяйстве кипит, и добавили: "Этот бизнес ничем не возьмешь".

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Точных данных об объеме небезопасного урожая у чиновников и надзорных органов не было и нет: большинство предпринимателей сбывают овощи по серым схемам. Тем не менее их вклад в наполнение прилавков был ощутимым. По данным полпредства президента в УрФО, два года назад такие хозяйства давали не менее 90 тысяч тонн за летний сезон - половину всей овощной продукции, выращиваемой в закрытом грунте на территории округа. В наибольшей зависимости от "полиэтиленовых" огурцов и помидоров находились Свердловская и Челябинская области.

Но сейчас картина действительно сильно изменилась, и главная причина - не закрытие границ. Полулегальных производителей потеснили современные тепличные хозяйства, использующие высокие технологии круглогодичного выращивания овощей. Первыми огурцы и помидоры сменили прописку в Тюменской области. В 2020-м благодаря запуску нескольких агрокомплексов на полное самообеспечение тепличными овощами (более 14 килограммов на человека в год) вышла Челябинская область.

В Свердловской области в высокотехнологичных тепличных комплексах пока выращивается 40 процентов от необходимого объема овощной продукции. Но тренд сохраняется. Вкупе с невольной изоляцией приезжих овощеводов это, возможно, поможет избавить регион от опасной овощной продукции. Но важно проследить, чтобы вслед за очищением рынка были восстановлены и отравленные сельскохозяйственные земли, которые еще можно вернуть в оборот.

Кстати

По данным Минсельхоза РФ, в январе-мае 2020 года в России собрано 508,1 тысячи тонн овощей закрытого грунта, что на 19 процентов выше показателя аналогичного периода 2019 года. В 2019-м валовый сбор овощей в зимних теплицах составил 1,14 миллиона тонн - на 14 процентов больше результатов 2018 года и на 26,7 - среднего показателя за последние пять лет. К 2025 году в России планируется довести производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,6 миллиона тонн.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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