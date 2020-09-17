Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии

Выставочные мероприятия на Среднем Урале разрешили проводить только в середине сентября, до этого они старались адаптировать свою экспозицию под онлайн-формат. Например, уральские разработчики в мае запустили первую в стране деловую 3D-выставку. Эксперты на очередной сессии "Иннопрома" обсудили, что ждет индустрию после пандемии.

Лучшим, по мнению игроков рынка, будет комбинация онлайн и офлайн форматов. Это позволит обезопасить как посетителей от социальных контактов, так и бизнес, который продолжит свою работу.

Однако полностью заменить очное посещение цифровым площадкам не удастся, считает директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович. Выставки, запланированные на будущий год и перенесенные из-за пандемии, должны пройти в ранее обозначенные сроки в офлайне, надеются организаторы.

- В перечне конгрессно-выставочных мероприятий Свердловской области в этом году, которые проводятся при поддержке правительства, - 63 события. Шесть из них пришлось полностью отменить, так как они включали и выездные выставки. В целом экономический эффект для отрасли региона составит 11 миллиардов рублей, - поясняет Елена Хлыбова, исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Среднего Урала.

По данным Российского экспортного центра, убытки индустрии таких мероприятий в мировом масштабе измеряются в сотни миллиардов долларов: 59 миллиардов - в странах Европы, 66 - в Северной Америке, и 35 - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но управляющий директор центра Татьяна Ан отмечает, что онлайн-формат хорошо себя зарекомендовал и не стоит им пренебрегать даже в условиях открытия экспозиций.