Новости

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники 16:44
Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло 16:34
Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина 16:26
Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили борьбу с пандемией 16:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн 16:22
На тюменского врача завели дело за фиктивные операции 16:15
Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ 16:13
В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным 16:11
Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде 16:04
Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку 15:50
В Белгороде самолет столкнулся со стаей птиц 15:37
На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей 15:33
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
На Ленинградскую область движется ураган Aila 15:30
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного 15:30
МИД РФ прокомментировал заявление комитета ПАСЕ по Беларуси 15:26
Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 16:15
Рубрика: Общество

На тюменского врача завели дело за фиктивные операции

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Медработника тюменской частной клиники подозревают в мошенничестве. Доктор якобы менял хрусталики своим пациентам, но в действительности проводимые им операции были всего лишь фикцией. То есть чеки за услуги он исправно выписывал, а те самые услуги не оказывал.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Власти Ростова сделали фиктивный ремонт ветерану труда

Эта история получила огласку после того, как с жалобой к руководству медчреждения обратилась местная жительница. Во время режима самоизоляции ей пришлось отвести 93-летнюю бабушку именно туда, потому что муниципальные больницы в массовом порядке горожан не принимали. За 35 тысяч рублей доктор "заменил" ветерану войны хрусталик, но спустя время в городской поликлинике после осмотра заявили, что пациентке никакой манипуляции не проводили.

Врачом заинтересовался тюменский ОБЭП. В ходе проверки выяснилось, что по такому же поводу написали жалобы еще шесть обманутых граждан.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников на запрос корреспондента "РГ" по скандалу в клинике ответил, что на медика действительно возбудили дело по факту мошенничества. Пока идет расследование и собирается доказательная база, он не может никуда выезжать. Руководство клиники проводит служебную проверку. Пациентов сотрудник сейчас не принимает.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного
ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году