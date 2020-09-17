На тюменского врача завели дело за фиктивные операции

Медработника тюменской частной клиники подозревают в мошенничестве. Доктор якобы менял хрусталики своим пациентам, но в действительности проводимые им операции были всего лишь фикцией. То есть чеки за услуги он исправно выписывал, а те самые услуги не оказывал.

Эта история получила огласку после того, как с жалобой к руководству медчреждения обратилась местная жительница. Во время режима самоизоляции ей пришлось отвести 93-летнюю бабушку именно туда, потому что муниципальные больницы в массовом порядке горожан не принимали. За 35 тысяч рублей доктор "заменил" ветерану войны хрусталик, но спустя время в городской поликлинике после осмотра заявили, что пациентке никакой манипуляции не проводили.

Врачом заинтересовался тюменский ОБЭП. В ходе проверки выяснилось, что по такому же поводу написали жалобы еще шесть обманутых граждан.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников на запрос корреспондента "РГ" по скандалу в клинике ответил, что на медика действительно возбудили дело по факту мошенничества. Пока идет расследование и собирается доказательная база, он не может никуда выезжать. Руководство клиники проводит служебную проверку. Пациентов сотрудник сейчас не принимает.