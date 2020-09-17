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17.09.2020 10:19
Рубрика: Общество

На Урале медиков научат чувствовать недуги пациентов

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Центр формирования эмпатии и пациентоориентированности создан в структуре медколледжа в Екатеринбурге. Там медики и соцработники с помощью специального оборудования и психологических тренингов смогут ощутить то, что чувствуют люди с разными заболеваниями.
Фото: iStock
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов будет электронной

- Для пациентов важна не только безопасность медицинской среды, но и психологическая безопасность. В основе качественной помощи сегодня лежит понимание состояния больного, которого мы стремимся достичь. Поэтому и был создан этот центр, - рассказала журналистам директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

По ее словам, в готовом виде его презентуют уже в октябре 2020 года.

Колледж по президентскому гранту получил костюм GERT. Это такие специальные накладки и приспособления, которые, будучи надетыми на здорового человека, позволяют ему ощутить те проблемы и трудности, которые возникают у инвалидов и пациентов, имеющих двигательные, зрительные и другие ограничения.

Например, наушники могут воспроизводить шумы. Очки имитируют 15 разных заболеваний глаз. Перчатки изменяют чувствительность и позволяют ощутить тремор. Корсеты с шипами стягивают грудную клетку и, вызывая боль, не дают распрямиться. Утяжелители для ног ухудшают ходьбу. Предполагается, что такой костюм будут носить не только на территории центра, но и в общественных местах.

- В центре эмпатии и пациентоориентированности мы также разработали методики, которые даже без костюма помогут понять чувства больного или его родственников через игры и тренинги с психологами, - добавила Ирина Левина.

Напомним, в 2016 году глава Сбербанка Герман Греф с использованием подобного костюма устроил акцию к Международному дню инвалида. Он надел приспособление, ограничивающий движения, а также аудиальное и визуальное восприятие, и попробовал получить консультацию в одном из отделений кредитного учреждения.

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