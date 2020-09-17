В Югре главу поселения заподозрили в предоставлении жилья чиновникам

Глава городского поселения Белый Яр в Сургутском районе стала фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие подозревает ее в том, что она незаконно предоставила служебные квартиры чиновникам.

"В период с октября 2019 года по июнь 2020 года она выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 лицам, которые, согласно положению программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района", права на это не имели", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

По данным источника ТАСС, речь идет о муниципальных служащих. Предоставив им жилплощадь, глава населенного пункта, таким образом, нарушила права нуждающихся жителей Белого Яра, которые находятся в "листе ожидания" на квартиры по договорам соцнайма.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ продолжается.