В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом

Правоохранительные органы в Сургуте разбираются в обстоятельствах гибели старшеклассника и отравления его подруги. По предварительным данным, причиной несчастного случая стало некое психоактивное вещество.

"Один школьник скончался. Его знакомая - тоже школьница - госпитализирована", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В главке МВД Югры факт смерти несовершеннолетнего и госпитализации пострадавшей девушки подтверждают. "Сообщение зарегистрировано, по своей линии мы приводим проверку" - рассказали "РГ" в пресс-службе региональной полиции.

Подробности инцидента пока не разглашаются. Известно, про Следственный комитет Югры также изучает сейчас обстоятельства произошедшего.