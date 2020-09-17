Сегодня почти 89 процентов жителей Тюменской области обеспечены питьевой водой, гарантированно безопасной для здоровья. Эта доля, по свидетельству управления Роспотребнадзора, год от года повышается благодаря планомерной реализации целевых федеральной и региональной программ, национальному проекту "Экология".

Одна из основных задач правительства области - обеспечить качественной водой отдаленные села и деревни. Как правило, в малых населенных пунктах это достигается открытием уличных павильонов с фильтрующим оборудованием, а также монтажом компактных очистных установок для подачи воды в централизованную сеть. Так, в таежном Вагайском районе, где проживает немногим более 20 тысяч человек, общее количество таких локальных устройств превысило 40 единиц. В Исетском районе в нынешнем году благодаря увеличению финансирования запущено в эксплуатацию станций водоочистки втрое больше, чем обычно. В целом по региону количество павильонов прирастет более чем на полсотни.

Пример иного рода. Большое село Каскара в пригороде Тюмени и близлежащие поселки подключают к системе единого городского водоснабжения. Как сообщил недавно пристально следящий за ходом работ губернатор Александр Моор, они выполнены наполовину. Ожидается, что к концу года их завершат, но уже сейчас по мере продвижения водопровода вглубь территории к нему подключают дома сельчан.

Концессия предусматривает строительство и модернизацию свыше 70 основных объектов водоснабжения и водоотведения

Модернизация и обновление сетевых водоводов, очистных, канализационных сооружений требуют многомиллиардных вложений. Заложить инвестиционный фундамент позволило заключенное в свое время правительством региона, администрацией крупнейшего муниципалитета и "Тюмень Водоканалом" концессионное соглашение. Механизм исправно действует, одно из убедительных тому подтверждений - закончившийся первый этап реконструкции Велижанского водозабора. Здесь смонтировано инновационное оборудование для комплексной обработки, в ходе которой железо и марганец удаляются из воды "на молекулярном уровне", отсеиваются другие нежелательные примеси, а сама она насыщается кислородом посредством системы аэрации-дегазации. С завершением предстоящей зимой второго этапа реконструкции суточная мощность Велижанского, принимающего воду из артезианских источников, возрастет до 147,5 тысячи кубометров.

В следующем году инвестор приступит к капитальной реконструкции второго городского водозабора - Метелевского, куда поступает вода из реки Туры. В числе прочего запланирована установка мощного блока угольных фильтров, должных избавить ее от неприятного илистого амбре, периодически возникающего при определенных погодных условиях и резких изменениях уровня реки.

По словам заместителя главы Тюмени Павла Перевалова, концессия предусматривает строительство и модернизацию свыше 70 основных объектов водоснабжения и водоотведения.

В целом о качестве питьевой воды в регионе говорит статистика управления Роспотребнадзора за 2017-2020 годы. За этот период доля проб в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшилась с 19,1 до 18 процентов, а по микробиологическим показателям - с 2,4 до 1,7 процента.