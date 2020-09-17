В Тюменской области вызволили из капкана рысенка

В лесу за двести километров от Тюмени в охотничий капкан попала маленькая дикая рысь. Ее спасли и отвезли к ветеринару.

Трехмесячная хищница пробыла в капкане два дня. Накануне ее отвезли в Тюмень к врачу Максиму Алексееву. Об этом сообщил он сам на своей странице в Instagram.

- В клинике дали наркоз, провели обследование. Как ни странно, перелома нет, рысь отделалась трещиной, - написал ветеринар.

Он добавил, что детенышу сделали прививки и назначили лечение. Рысь чувствует себя хорошо, но пока побудет под присмотром людей - ее увезли под Тюмень.