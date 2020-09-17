Фильмы режиссера Армандо Ианнуччи - как лекарство. В них всегда много позитива и юмора. Не стала исключением и новинка, которая выходит в российских онлайн-кинотеатрах 17 сентября под названием "История Дэвида Копперфильда" (The Personal History of David Copperfield). Фильм снят по классической книге Чарлза Диккенса "Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим" - автобиографичной для писателя. Однако режиссер "пересмотрел" историю, вывел на передний план все ее веселые стороны и добавил еще столько юмора, сколько способен вместить один фильм. Почему так? Ответ на этот вопрос - в интервью обозревателю "РГ".

Армандо, почему вы решили снимать новый фильм именно по истории Дэвида Копперфильда?

Армандо Ианнуччи: Лет с 13-14, с тех пор, как стал заядлым читателем, я большой поклонник Чарлза Диккенса. Он мог быть простым и веселым - писал для большой аудитории, при этом говорил о серьезных вещах. Он был одним из популярнейших писателей мира того времени. Все любили его романы, зачитывались ими и ожидали их выхода. И, имея такую огромную публичную платформу, он не боялся говорить о трудных и непонятных сторонах жизни. Таких, как детский труд, бедность, жестокость в школе, несправедливые законы. Именно это его умение всегда давало мне импульс вдохновения, в частности, как для писателя - не только как для режиссера. И сформировало меня во многом, и заставило задуматься о многих вещах.

Полное название фильма - "Личная история Дэвида Копперфильда". Насколько она личная для вас самого?

Армандо Ианнуччи: Мне кажется, что, по сути, это очень современная история, близкая каждому из нас. Люди ведь часто задаются вопросами: "Кто я в современном мире?", "Что другие думают обо мне?", "Вписываюсь ли я в общество?", "Правильно ли поступаю?" и так далее. Думаю, что все мы имеем такие страхи, и социальные сети лишь способствуют их увеличению, порождая такие вопросы, как "Кто меня читает?", "Сколько у меня подписчиков?", "Сколько моих постов пересылаются другим?", "Насколько я популярен?" и другие.

Также этот роман Диккенса написан очень современным языком и стилем. С субъективным взглядом писателя на все происходящее. Сцены из его реального детства перемешаны с эпизодами, которых не было. Вы же знаете - наша память иногда играет с нами шутки. Также этот роман - о героизме, хотя главный герой и не всегда себя ведет подобающим образом. С некоторыми он просто жесток и мстителен. Он представляется кем-то, чтобы достичь своей цели и стать популярным. Все это делает книгу лично для меня очень актуальной.

Почему главный герой в исполнении актера Дева Пателя похож на фокусника Дэвида Копперфильда? И если продолжать сравнение: в чем главный фокус и магия вашего фильма?

Армандо Ианнуччи: Когда я только задумал фильм, то сразу представлял Дева Пателя в роли Дэвида. Я видел Дева в "Миллионере из трущоб", где он был смешной и трогательный; в фильме "Лев", где он очень харизматичный. Дев - очень теплый человек. Какую бы роль он ни играл, зритель всегда хочет, чтобы у его героя все было хорошо и все получилось. И я очень рад, что Дев согласился сниматься, потому что у меня не было альтернативы. Дев Патель есть в каждой сцене фильма! Ему нужно было играть в картине драму, комедию, любовь, ненависть, и он делал это все.

Я бы сказала, что вы поставили историю Дэвида Копперфильда в жанре клоунады. Тем временем роман Диккенса - это, скорее, драма. Что вас заставило сменить жанр?

Армандо Ианнуччи: Когда вы читаете эту книгу Чарлза Диккенса, то отмечаете, что она на удивление веселая и смешная. Что касается жанра клоунады и цирка, скорее, мой фильм - это развлечение, как шоу. Для меня было важно, чтобы зритель чувствовал жизнь перед собой, несмотря на то, что все происходит в 1840 году. Сам я вырос в уверенности, что Диккенс - очень веселый писатель. Конечно, я знаю, что он затрагивал очень болезненные темы - отсюда ощущение драмы и мрачности. Однако я могу сравнить комедийный дар Диккенса с таким же даром Чарли Чаплина. У обоих рассказ о маленьком человеке, который справляется с житейскими трудностями, бывает смешным, но, несмотря на смех, мы чувствуем человечность в этих образах. И это, кстати, еще одна причина, по которой я выбрал Дева Пателя на эту роль. У него даже физически есть эти качества - смешного человека. И один из известных кинообозревателей также в своей статье сравнил уже Дева с Чаплиным. Оба они похожи - когда падают, над ними все смеются, но они встают!

В вашем фильме снимается актер Питер Капальди, которого все воспринимают как Доктора Кто. А, кроме него - Хью Лори - знаменитый Доктор Хаус. Вы специально так подобрали "докторов"?

Армандо Ианнуччи: Я знаю Питера Капальди довольно давно и захотел предложить ему эту роль. С Хью мы работали вместе в сериалах "Вице-Президент" и моем новом - "Авеню 5". Я знаю его как комика - у него есть работы в этом амплуа в нескольких британских сериалах. И поэтому для меня было очень удобно пригласить их обоих сниматься в фильм о Копперфильде. И получилось очень любопытно. Персонаж Хью - человек с ментальной болезнью. Возможно, это один из первых описанных в литературе подобных образов, где обо всем говорится открыто, а не намеками.

У вас в фильме герои разных национальностей - это бросается в глаза. Такой выбор с вашей стороны - это дань политкорректности?

Армандо Ианнуччи: Нет. Я уже говорил про Дева Пателя, что знал - только он будет играть главную роль. А он индийского происхождения, хоть и рожденный в Англии. Остальных актеров я выбирал по их большему сходству по духу с предполагаемой ролью. Мне хотелось, чтобы они "пересеклись" с современными людьми, чтобы зрители смотрели и видели сходство с сегодняшним днем, несмотря на то, что действие происходит в 1840 году.

Как вы думаете, какое главное качество нужно человеку, чтобы стать писателем? На примере Чарлза Диккенса, Дэвида Копперфильда и на своем.

Армандо Ианнуччи: Думаю, что это - обязательность. Способность уединиться и отдаться только этому - без ответвлений на другие дела. Я так не могу. Начинаю что-то, потом проверяю электронную почту, тут же отвлекаюсь еще на что-то. Думаю, что это еще и внутренняя дисциплина и умение слушать и слышать. Наблюдение за людьми тоже важно. Но умение слушать важнее - чтобы потом не вкладывать в текст свои слова, а именно использовать те голоса, что услышал. Также важно это делать постоянно. А я люблю изучать что-то новое, все время увлекаюсь чем-то. А тут нужно забыть обо всем и сконцентрироваться на одном.

Что вы будете снимать в будущем и каков ваш прогноз - что будет с кино?

Армандо Ианнуччи: Написал сценарий для второго сезона "Авеню 5". Очень надеюсь, что кино, особенно независимое, выстоит в это тяжелое время. Потому что есть что-то неповторимое при просмотре фильма в кинотеатре. Я очень люблю показы, когда мы представляем фильм аудитории, а потом отвечаем на вопросы. Мы видим наших зрителей, знакомимся с ними, наблюдаем за их реакцией на фильм. Телевидение и интернет не предоставляют такой возможности. Я понимаю, что возврат к обычному и привычному не произойдет быстро. Это займет время. Пока что мы ищем новые пути.