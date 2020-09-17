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17.09.2020 19:53
Рубрика: Экономика

Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей

Текст: Евгений Гайва

Росавиация одобрила российским аэропортам субсидии для компенсации расходов в условиях снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса на общую сумму в 8,67 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, которое разработал Минтранс.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"По состоянию на 1 сентября 2020 года в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,10 миллиарда рублей, из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 миллиарда рублей​​​. Фактически средства доведены до 88 получателей в объеме 8,12 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

Согласно предварительным данным, за 2 квартал 2020 года убыток от операционной деятельности российских аэропортов составил около 13,65 млрд рублей, отмечают в Минтрансе. Как указывают в министерстве, несмотря на принятые меры, процесс восстановления доходов аэропортов далек от завершения из-за сохраняющихся ограничений на международные авиарейсы.

Минтранс предложил распространить программу субсидирования российских аэропортов на июль 2020 года. Сейчас субсидии действуют только в течение первого полугодия 2020 года.

Кроме того, в Минтрансе предлагают "в целях повышения эффективности указанной меры поддержки операционной деятельности предприятий аэропортовой отрасли" снять ограничение о направлении субсидии в размере не менее 60 процентов на частичную компенсацию документально подтвержденных расходов получателей субсидии на оплату труда работников и уплату страховых взносов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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