Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей

Росавиация одобрила российским аэропортам субсидии для компенсации расходов в условиях снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса на общую сумму в 8,67 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, которое разработал Минтранс.
"По состоянию на 1 сентября 2020 года в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,10 миллиарда рублей, из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 миллиарда рублей. Фактически средства доведены до 88 получателей в объеме 8,12 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
Согласно предварительным данным, за 2 квартал 2020 года убыток от операционной деятельности российских аэропортов составил около 13,65 млрд рублей, отмечают в Минтрансе. Как указывают в министерстве, несмотря на принятые меры, процесс восстановления доходов аэропортов далек от завершения из-за сохраняющихся ограничений на международные авиарейсы.
Минтранс предложил распространить программу субсидирования российских аэропортов на июль 2020 года. Сейчас субсидии действуют только в течение первого полугодия 2020 года.
Кроме того, в Минтрансе предлагают "в целях повышения эффективности указанной меры поддержки операционной деятельности предприятий аэропортовой отрасли" снять ограничение о направлении субсидии в размере не менее 60 процентов на частичную компенсацию документально подтвержденных расходов получателей субсидии на оплату труда работников и уплату страховых взносов.