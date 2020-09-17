Россия поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Благодаря победам над Сербией дома (3:1) и в гостях над Венгрией (3:2) национальная команда России (1485 очков) поднялась с 38-й строчки на 32-ю - лучший показатель в рейтинге среди всех сборных.

Лучшей командой по-прежнему остается Бельгия (1773 очка), с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют на чемпионате Европы следующим летом. Следом идут чемпионы мира французы (1744) и бразильцы (1712). В топ-10 также входят: Англия (1664), Португалия (1653), Уругвай (1645), Испания (1642), Хорватия (1628), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).

Что касается соперников россиян по Лиге наций, то сербы занимают в рейтинге 31-е место (1486 очков), турки делят 32-ю строчку с россиянами, а венгры идут 52-ми (1418). Датчане, с которыми команда Черчесова встретится на Евро, расположились на 16-м месте (1593), а финны - 56-ми (1390).

Возвращаясь к нынешнему розыгрышу Лиги наций, добавим, что Россия стала одной из шести сборных (наряду с Бельгией, Португалией, Францией, Уэльсом, Черногорией и Фарерскими островами), одержавшей две победы в стартовых двух турах турнира.

До конца года Россия проведет пять матчей: товарищеский против Швеции (8 октября), и в Лиге наций против Турции (11 октября и 15 ноября), Венгрии (14 октября) и Сербии (18 ноября). Сообщалось, что встреча со шведами может быть отменена из-за пандемии коронавируса, однако, по последним данным, поединок состоится.