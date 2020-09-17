Российские деятели культуры получили государственные награды

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, композитор Лора Квинт, певица Пелагея, актер Петр Красилов, музыкант Владимир Пресняков-старший и другие деятели культуры были награждены государственными наградами. Церемония награждения прошла в четверг в Бетховенском зале Большого театра.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем обращении к лауреатам отметила, что этот год был особенно непростым: пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры.

"Я уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности. Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов", - сказала Любимова.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждена артистка Малого театра Лилия Юдина. Профессор Московской консерватории им. Чайковского Владислав Агафонников и художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого Александра Пермякова получили ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщает ТАСС.

Также государственные награды получили лектор-музыковед Московской филармонии Наталия Панасюк, артист Государственного академического русского хора им. Свешникова Сергей Головушкин, первый проректор ВГИК Ирина Зернова, композитор Лора Квинт, директор Мемориального музея А. Н. Скрябина Александр Лазарев, концертмейстер по вокалу театра "Новая опера" Анна Маргулис, вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Менчиц.

Заслуженными артистами РФ сегодня стали актеры Петр Красилов и Ирина Шевчук, фолк-рок-певица Пелагея и профессор кафедры Московской государственной консерватория им. Чайковского Олег Худяков. Этого высокого звания были также удостоены артисты театра "Содружество актеров Таганки", Национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова, театра "Русский балет", Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Московского государственного академического театра оперетты, Московского драматического театра им. Станиславского.

Заслуженными деятелями искусств России стали ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и главный режиссер Театра кукол им. Образцова Борис Константинов.

На церемонии также были присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры РФ" и "Заслуженный художник РФ", вручены ордена Александра Невского и Дружбы, благодарности президента РФ. Почетной грамоты главы государства удостоен музыкант Владимир Пресняков-старший.