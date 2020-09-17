Российские и белорусские десантники совместно форсировали водную преграду

Российские военные рассказали подробности о ходе проводимых с участием российских десантников учений в Беларуси. "В рамках подготовительного этапа планового совместного тактического учения "Славянское братство-2020", стартовавшего позавчера на белорусском полигоне "Брестский", подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Республики Беларусь приступили к слаживанию многонациональной тактической группы, - говорится в сообщении Минобороны России. - Согласно плану подготовительного этапа учения десантники двух стран провели первую тренировку преодоления водной преграды - реки Мухавец".

Отмечается, что накануне российские и белорусские десантники провели комплекс мероприятий по подготовке техники к тренировке форсирования водной преграды. "Сегодня более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" Псковского гвардейского соединения ВДВ и более 10 бронетранспортеров БТР-80 отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста отработали первые совместные действия по форсированию реки, которое осуществлялось одновременно по двум направлениям", - рассказали в российском военном ведомстве.

При этом псковские десантники, уточнили военные, впервые будут преодолевать водную преграду "на незнакомой местности на новейших образцах военной техники, поступившей в полк только в этом году".

"В ходе совместных действий, экипажи боевых машин двух стран демонстрируют высокий профессионализм, слаженные действия и отличную полевую выучку", - указал замкомандира псковского гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка гвардии подполковник Алексей Афонин.

После "водной" части учения десантникам двух стран предстоит провести первое совместное занятие по огневой подготовке.

Напомним, начиная с 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020". Учение проводится по контртеррористической тематике, военные особо отмечают, что оно не направлено против других стран. От российской стороны в учении участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

Учения "Славянское братство" регулярно проводятся с 2015 года. Первое совместное тактическое учение десантников "Славянское братство" состоялось в 2015 году на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах "Орешац" и "Пескови" в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает белорусская сторона.

В 2020 году в учении принимают участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".