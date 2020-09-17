Российские леса возьмет под контроль искусственный интеллект

Следить за состоянием лесов в России и контролировать вырубки на приоритетных территориях будет открытая для широкой общественности система оперативного мониторинга, использующая данные космического наблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе WWF России.

Эта система будет контролировать изменения покрытых лесом территорий на космических снимках и анализировать информацию о договорах аренды и других основаниях для заготовки древесины. Кроме того, она исключит места пожаров, а также зоны строительства инфраструктуры, где такие работы разрешены. При обнаружении вырубки в тех местах, где ее, судя по документам, быть не должно, на карте загорится тревожная точка. Органы управления лесами, общественные активисты или любой гражданин смогут проверить ситуацию на месте. Если уничтожение леса, обнаруженное искусственным интеллектом, действительно незаконно, появится возможность принять оперативные меры по пресечению этой деятельности.

"Главное преимущество новой системы мониторинга в том, что любая компания, природоохранная организация или эко-активист может воспользоваться этим сервисом, - объяснил координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков. - Закрытость и труднодоступность достоверной информации о лесах в России - одна из главных проблем лесного сектора. Уже сейчас по этим данным мы отслеживаем возможные нарушения режима лесопользования на приоритетных для WWF России территориях, где действуют соглашения с лесозаготовительными компаниями на добровольный отказ о рубок, на существующих и планируемых особо охраняемых природных территориях, нерестоохранных полосах лесов, в аренде сертифицированных по системе добровольной лесной сертификации FSC компаний".

Ранее заместитель министра природных ресурсов - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщил, что в его ведомстве будут рады любой помощи общественников. И если волонтеру трудно разобраться, какие вырубки происходят законно, а какие - нет, то к делу всегда готовы подключиться специалисты, им лишь необходима своевременная информация.

Обновляться космическая карта будет раз в пять-десять дней. Это довольно оперативно, считают в WWF России, другие подобные системы оценивают изменение ситуации за годичный период. Поэтому есть надежда, что использование нового сервиса поможет сохранить леса от незаконного уничтожения.

Новая система оперативного мониторинга лесов доступна здесь.