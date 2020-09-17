В пятницу матчем "Краснодар" - "Химки" стартует программа восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Самая интересная вывеска выходных - противостояние "Рубина" и "Спартака".

Казанский клуб в последние годы стал одним из самых удобных соперников для "красно-белых". Посудите сами: в предыдущих 12 встречах между этими командами в чемпионате спартаковцы ни разу не уступили, одержав шесть побед. В последний раз "Рубин" оказался сильнее москвичей в 2014 году, когда столичную команду тренировал Дмитрий Гунько.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги оба клуба стартовали в общем-то неплохо. "Спартак" идет в группе лидеров, хоть и проиграл на минувших выходных в дерби ЦСКА (1:3), а казанцы поднялись аж на шестое место, одолев на выезде "Динамо" (1:0). Команда Леонида Слуцкого с каждым туром выглядит все увереннее. Вполне вероятно, что она поборется за место в еврокубках. И матч со "Спартаком" станет хорошим экзаменом для "Рубина".

На неделе оба клуба провели кубковые матчи (в рамках группового этапа) и добились в них побед. Но если москвичам не пришлось никуда уезжать, поскольку встреча с "Родиной" (5:1) состоялась на их родной арене, то казанцы отправились в Новороссийск, где их ждал местный "Черноморец" (4:2).

Несмотря на плотный график, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выставил против "Родины" практически оптимальный состав. Из ведущих игроков разве что Джордан Ларссон и Эсекель Понсе остались в запасе. Ну а с первых минут у "Спартака" вышли: Александр Максименко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Айртон, Павел Маслов, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Остон Урунов, Александр Соболев, Александр Кокорин.

Владея большим преимуществом, спартаковцы забили до перерыва лишь один мяч: отличился Соболев. Все вопросы по исходу встречи "красно-белые" решили в начале второй половины, когда в промежутке с 53-й по 59-ю минуты забили три гола. Их авторами стали Урунов, Айртон и Зобнин. "Родина" ответила на это точным ударом Абдусаламова, ну а окончательный счет установил вышедший на замену Понсе.

- Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное "Родине". Молодая команда, ребята бились до конца. Забил "Спартак" сегодня много, мог еще больше. Возможно, в первом тайме были слишком терпеливы. Но во втором все было получше, - отметил Тедеско.

В свою очередь после матча с "Черноморцем" Слуцкий выступил с критикой нового формата проведения Кубка. По словам специалиста, он недоволен тем, что шестерка клубов РПЛ, которая стартует в турнире с 1/8 финала (сразу после группового этапа), проводит свои игры дома.

- Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не выступает в групповом турнире, в 1/8 финала еще вся играет дома. Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы, условно, можем сыграть в Новороссийске, затем в Хабаровске и в 1/8 финала опять в гостях, если нам попадется кто-то из шестерки, - негодовал Слуцкий.

Тем временем накануне стало известно, что КДК РФС засчитал "Ротору" техническое поражение со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура Премьер-лиги с "Краснодаром". Команда получила наказание за неявку на игру и получила штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение медицинского регламента. За сутки до этого поединка сообщалось, что семь футболистов волгоградского клуба заразились коронавирусом. В день встречи тестирование выявило новых заболевших.

В турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит" (16 очков), далее идут "Сочи" (15), "Спартак" (14), ЦСКА (13). У трех команд - "Динамо", "Рубина" и "Ростова" - в активе по 11 очков.

Где будем смотреть

18 сентября, пятница, "Матч Премьер"

19.50 "Краснодар" - "Химки". Прямая трансляция.

19 сентября, суббота, "Матч ТВ"

18.35 "Ростов" - "Ротор". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.20 "Урал" - "Зенит". Прямая трансляция.

20 сентября, воскресенье, "Матч Премьер"

13.55 "Уфа" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25 "Рубин" - "Спартак". Прямая трансляция.

18.55 "Локомотив" - "Тамбов". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

13.55 "Арсенал" - "Сочи". Прямая трансляция.