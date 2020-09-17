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17.09.2020 23:14
Рубрика: Спорт

В Риме не задержался

Андрей Рублев прекратил выступления на турнире в Италии
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8264)
Россиянин Андрей Рублев неожиданно вылетел во втором круге турнира серии "Мастерс" в Риме. Он уступил в трех сетах поляку Хуберту Хуркачу - 6:7, 6:3, 2:6.
Рублев последним из россиян проиграл на турнире в Риме. Фото: EPA Рублев последним из россиян проиграл на турнире в Риме. Фото: EPA
Рублев последним из россиян проиграл на турнире в Риме. Фото: EPA

Матч длился два часа. В первом сете Рублев проигрывал 3:5, но сумел перевести игру в тай-брейк. В нем у россиянина был сет-бол, однако Хуркач оказался удачливее. Во второй партии Андрей не встретил должного сопротивления со стороны соперника. Впрочем, в решающем сете Рублев снова сдал и в итоге проиграл.

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису отменен из-за коронавируса

В то же время в женском одиночном турнире в третий круг пробились сразу две россиянки - Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина.

Во втором матче в Риме Кузнецова обыграла в трех сетах представительницу Эстонии Анетт Контавейт - 4:6, 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал Светлана поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, победившей ранее Анастасию Павлюченкову.

В свою очередь Касаткина в матче второго круга очень уверенно обыграла чешку Катержину Синякову - 6:2, 6:2. Что радует - по ходу игры россиянка не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов. Следующей соперницей Дарьи станет победительница пары Софья Кенин (США, чемпионка Открытого чемпионата Австралии-2020) - Виктория Азаренко (Белоруссия, финалистка Открытого чемпионата США-2020).

Тем временем стало известно о переименовании Кубка Федерации (крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе) в Кубок Билли Джин Кинг. Билли Джин Кинг является рекордсменкой по количеству побед на Уимблдонском турнире. Американка выигрывала этот турнир 20 раз. Помимо этого, она становилась чемпионкой "Ролан Гаррос" (1972) и US Open (1964, 1967, 1974, 1978, 1980).

- Это большая честь. Я отношусь к этому очень серьезно и ответственно. Наша задача - поделиться данным видением с будущими поколениями молодых девушек, потому что они должны знать, что могут выбрать любой путь, - сказала Билли Джин Кинг.

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