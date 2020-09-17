РЖД готовы возобновить международное пассажирское сообщение

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) готова к возобновлению международного пассажирского сообщения и сейчас ждет решений правительств стран, заявил первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Павлов.

"Мы готовы организовать перевозку и восстановить пассажирское сообщение", - сказал он (цитата по ТАСС). Как отметил Павлов, это будет возможно сразу после того, как правительства России и других стран примут соответствующие решения.

РЖД находится в постоянном контакте с зарубежными коллегами, которые также подтверждают свою готовность немедленного восстановления пассажирского сообщения, добавил он.

Например, недавно этот вопрос обсуждался с генеральным директором компании VR Group, которая управляет железными дорогами Финляндии.

Ранее в РЖД подтвердили "РГ", что готовы в течение трех дней возобновить сообщение, в частности, с Беларусью, как только будет принято решение правительствами двух стран.

В РЖД уже возобновили зарубежные командировки сотрудников. При этом выполняются требования, установленные в связи с пандемией, отметил Павлов.

Международное железнодорожное пассажирское сообщение было приостановлено в марте в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса нового типа.