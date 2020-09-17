Самолет президента Мексики так и не стал призом лотереи

В Мексике разыграли самую ожидаемую лотерею этого года. Правда, приз оказался совсем не тем, что предлагался изначально. Глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор хотел отдать победителю президентский самолет, но в итоге власти осознали, что это нереально, и награда была заменена денежным эквивалентом. В итоге было разыграно 100 призов по 20 миллионов песо каждый (около 1 миллиона долларов).

За судьбой лайнера Boeing 787 Dreamliner следил весь мир. Самолет у компании-производителя заказал за 218 миллионов долларов еще в 2012 году президент Фелипе Кальдерон, однако он сам так и не смог им воспользоваться. Судно было поставлено в Мексику лишь через четыре года, когда у власти находился уже Энрике Пенья Ньето. Нынешний глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор посчитал президентский лайнер слишком роскошным для такой бедной страны, как Мексика. В самолете имеется несколько спален, конференц-зал и даже мини-сауна.

Идею продажи лайнера Лопес Обрадор использовал еще во время предвыборной кампании. После вступления в должность в декабре 2018 года глава государства отправил самолет в ангар в городе Викторвилле, штат Калифорния, и начал искать для него покупателя. Однако никто так и не смог собрать 130 миллионов долларов, которые просили за воздушное судно власти Мексики. А когда в 2019 году расходы на его техническое обслуживание превысили 1,6 миллиона долларов, Лопес Обрадор принял решение лайнер в Мексику, чтобы найти другие пути избавления от самолета.

Рассматривалась возможность передачи судна властям США в обмен на медицинское оборудование для государственных больниц. Но, в конце концов, власти страны решили разыграть Boeing 787 в лотерею. Для этого выпустили 6 миллионов билетов стоимостью около 500 песо (25 долларов). Кстати, это довольно высокая цена для мексиканцев, в 2018 году средняя семья зарабатывала только 16,5 тысячи песо в месяц (825 долларов). Предполагалось, что после вычета всех организационных расходов в госбюджет поступит порядка 133 миллионов долларов. За эти деньги власти Мексики были готовы не только передать самолет выигравшему его счастливчику, но также в течение года бесплатно предоставлять услуги по обслуживанию лайнера. А полученные средства Лопес Обрадор намеревался направить на социальные программы, инвестировать в системы здравоохранения.

Однако сама идея розыгрыша самолета вызвала споры внутри страны. Зачем простому гражданину такой лайнер? Где его держать и как обслуживать? В итоге власти осознали нереальность такого розыгрыша и заменили приз деньгами, эквивалентными текущей стоимости воздушного судна. 100 выигрышных комбинаций стали известны 15 сентября.

Стоит отметить, что жители Мексики не проявили энтузиазма к этой лотерее. По состоянию на 12 августа, была продана только треть билетов. Из-за низкого спроса власти страны пытались различными способами заинтересовать бизнесменов. Около миллиона билетов закупил Институт здоровья и благополучия, чтобы распределить их между больницами. Если они окажутся среди победителей, то смогут закупить новое оборудование, средства защиты. Простые мексиканцы раскритиковали такой подход. Так или иначе, власти добились того, что к 11 сентября было продано почти 70 процентов билетов (4,2 миллиона на общую сумму в 105 миллионов долларов).

Как заявили в правительстве Мексики, если какой-либо из выигрышных номеров не был продан, приз будет направлен в Институт здоровья и благополучия. Впрочем, 5 миллионов долларов, вырученных от проведения лотереи, он и так получит (правда, если распределить эту сумму по всем государственным больницам, каждая получит лишь по 5 тысяч долларов).

Как отмечает агентство EFE, самолет, ради которого и была затеяна эта лотерея, по-прежнему будет стоять на военной авиабазе в Мехико.