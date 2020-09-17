Сбербанк переименовал Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассу

Сбербанк объявил о новом бренде Яндекс.Денег - сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса изменит название на ЮKassa.

Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно, сообщил Сбербанк.

Буква "Ю", которая легла в основу нового логотипа, - выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету, считываемые латинские I и O - Input / Output - отсылка к технологической ДНК компании, о том же говорят единица и ноль - бинарный код, пояснил Сбербанк.

Ранее Сбербанк выкупил 25% Яндекс.Денег у Яндекса и стал единственным владельцем компании.

ЮMoney будет расти как часть экосистемы Сбербанка и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы - Сбербанк ID, SberPay, "Плати QR" и т.п., сообщает Сбербанк. ЮMoney расширит линейку карт, планирует совершенствовать программу лояльности, а также запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы.

У ЮMoney свыше 60 млн кошельков, 2 млн пластиковых карт и более 19 млн виртуальных карт.