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17.09.2020 12:05
Рубрика: Спорт

Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й

Текст: Максим Домчев
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг сборных мира. Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Этот успех обеспечили победы в Лиге наций над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). На 32-й строчке в таблице также и сборная Турции - еще один соперник россиян по группе в Лиге наций. Турецкие футболисты потеряли три позиции, сербы, расположившиеся на 31-й позиции, - две, а венгры остались на 52-й строчке. Так что в случае новых побед россиянам по силам будет ворваться в тридцатку сильнейших.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии - соперник команды России по групповому раунду чемпионата Европы-2020. На второй позиции сборная Франция. Тройку замыкает сборная Бразилии. Команда Португалия поднялась на пятую строчку.

Остальные соперники россиян по групповому этапу чемпионата Европы -  команды Дании и Финляндии - идут на 16-й и 56-й строчках соответственно.

Рейтинг ФИФА, положение на 17 сентября:

  • 1 (1). Бельгия - 1773 очка,
  • 2 (2). Франция - 1744,
  • 3 (3). Бразилия - 1712,
  • 4 (4). Англия - 1664,
  • 5 (7). Португалия - 1653,
  • 6 (5). Уругвай - 1645,
  • 7 (8). Испания - 1642,
  • 8 (6). Хорватия - 1628,
  • 9 (9). Аргентина - 1623,
  • 10 (10). Колумбия - 1622...
  • 16 (16). Дания - 1593..
  • 32 (38). Россия - 1485...
  • 56 (58). Финляндия - 1390.

Следующее обновление рейтинга ФИФА будет 22 октября.

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