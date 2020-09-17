Сборная России поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФА и стала 32-й

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг сборных мира. Наибольшего прогресса среди всех национальных команд совершила сборная России, поднявшаяся сразу на шесть позиций до 32-го места и набрав больше всех очков - 15.

Этот успех обеспечили победы в Лиге наций над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). На 32-й строчке в таблице также и сборная Турции - еще один соперник россиян по группе в Лиге наций. Турецкие футболисты потеряли три позиции, сербы, расположившиеся на 31-й позиции, - две, а венгры остались на 52-й строчке. Так что в случае новых побед россиянам по силам будет ворваться в тридцатку сильнейших.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии - соперник команды России по групповому раунду чемпионата Европы-2020. На второй позиции сборная Франция. Тройку замыкает сборная Бразилии. Команда Португалия поднялась на пятую строчку.

Остальные соперники россиян по групповому этапу чемпионата Европы - команды Дании и Финляндии - идут на 16-й и 56-й строчках соответственно.

Рейтинг ФИФА, положение на 17 сентября:

1 (1). Бельгия - 1773 очка,

2 (2). Франция - 1744,

3 (3). Бразилия - 1712,

4 (4). Англия - 1664,

5 (7). Португалия - 1653,

6 (5). Уругвай - 1645,

7 (8). Испания - 1642,

8 (6). Хорватия - 1628,

9 (9). Аргентина - 1623,

10 (10). Колумбия - 1622...

16 (16). Дания - 1593..

32 (38). Россия - 1485...

56 (58). Финляндия - 1390.

Следующее обновление рейтинга ФИФА будет 22 октября.