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17.09.2020 11:30
Рубрика: Власть

Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском

Текст: Галина Мисливская
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Конституция запрещает выдачу российских граждан иностранным государствам, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя сообщения о том, что Польша намерена инициировать процедуру ареста диспетчеров с аэродрома в Смоленске, которые работали в момент крушения польского борта номер один в апреле 2010 года.

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Ранее о таких планах сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

"Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция", - приводит его слова РИА Новости​​​. Парламентарий уверен, что "на этом надо дело и закрывать", тем более что польская сторона сама понимает бесперспективность подобных усилий.

Очередное обращение властей Польши к теме смоленской трагедии Климов объясняет тем, что там "идут внутриполитические разборки, разборки внутри ЕС, а Россия - это раскрученный бренд типа "плохого парня". "Вот они и вспомнили про это дело, чтобы в очередной раз Россию обвинить", - полагает сенатор.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет с президентом Лехом Качиньским на борту потерпел крушение при посадке на военном аэродроме в Смоленске. Погибли все пассажиры и экипаж лайнера Ту-154М. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной катастрофы признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская сторона поначалу согласилась с этими выводами, однако позже было принято решение о создании еще одной комиссии в Варшаве по расследованию причин крушения. Польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия. Решение суда об аресте российских специалистов станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

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