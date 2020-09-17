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17.09.2020 09:00
Рубрика: Спорт

Сергей Иванов: Рекомендую баскетбольным клубам не жить за счет бюджета

Текст: Илья Трисвятский
Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов рекомендует клубам искать спонсоров, а не жить за счет бюджетных средств. Фото: Пресс-служба Единой Лиги Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов рекомендует клубам искать спонсоров, а не жить за счет бюджетных средств. Фото: Пресс-служба Единой Лиги
Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов рекомендует клубам искать спонсоров, а не жить за счет бюджетных средств. Фото: Пресс-служба Единой Лиги

Почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ с участием девяти российских коллективов и четырех иностранных команд Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу обнародованных клубных бюджетов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге

"Баскетбол - единственный профессиональный вид спорта в России, который требует полного открытия бюджетов. Мы и дальше будем так поступать, пока существует Лига ВТБ. Хочу обратить внимание, что "Химки" по общему бюджету почти догнали ЦСКА, поэтому говорить о гегемонии, о том, что "красно-синие" денежный мешок, уже не приходится", - сказал Иванов.

По его словам, в "Химках" задействованы "семь процентов бюджетных средств от общей суммы", "ЦСКА - вообще ноль, то же самое - "Локомотив-Кубань" и "Зенит".

"А вот остальные наши клубы: "Парма" - 65% бюджетных денег, "Енисей" - 95%, "Нижний Новгород" - 37%, "Автодор" - 38%. "Большая пятерка" - все клубы имеют больше миллиарда рублей бюджета, но не берут от налогоплательщиков. Я не люблю бюджетное финансирование и против этого, но иначе бы у нас играли всего пять клубов из России. Но все же, рекомендую этим четырем командам искать спонсоров, а не жить за счет бюджета", - отметил один из создаталей Лиги ВТБ.

Иванов также сообщил, сколько клубы тратят на молодежные команды. "Химки" - 7% бюджета, ЦСКА - 5%, УНИКС - 3%, "Зенит" - 8%, "Парма" - 8%, "Енисей" - 3%, "Нижний Новгород" - 5%. То есть каждый клуб на "молодежку" выделяет ресурсы. Что касается потолка зарплат, я отвечу "нет", - заявил он.

Кроме того, Иванов отметил, что для того, "чтобы играть в Евролиге, бюджет клуба должен быть минимум миллиард рублей". "В хоккейной КХЛ объявлен потолок зарплат, я это приветствую. Но есть одно очень важное обстоятельство. Клубы КХЛ играют только в КХЛ. А у нас в баскетболе команды играют еще в еврокубках. У многих из них основная задача - успешно выступить в Евролиге, ЕвроКубке, Лиге чемпионов, Кубке Европы, ", - добавил он.

Где будем смотреть

20 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

12.55. Матч открытия сезона. "Химки" (Московская область, Россия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия). Прямая трансляция.

СПРАВКА "РГ"

Победители Единой Лиги ВТБ

  • 2008. ЦСКА (обладатель Промо-Кубка)
  • 2010. ЦСКА
  • 2011. "Химки" (Московская область)
  • 2012. ЦСКА
  • 2013. ЦСКА
  • 2014. ЦСКА
  • 2015. ЦСКА
  • 2016. ЦСКА
  • 2017. ЦСКА
  • 2018. ЦСКА
  • 2019. ЦСКА
  • 2020. Титул не разыгран (из-за пандемии COVID-19)
Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы

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