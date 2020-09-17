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17.09.2020 12:03
Рубрика: Спорт

Шесть матчей "Барыса" в КХЛ перенесены из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Из-за случаев заболевания коронавирусом в казахстанском "Барысе" руководство КХЛ перенесло шесть ближайших матчей с участием команды.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Динамо" выиграло уже второй матч подряд в КХЛ

Ранее стало известно о том, что тесты на COVID-19 у двенадцати членов команды и тренерского штаба дали положительный результат. В итоге КХЛ сообщила о том, что команда садится на карантин, а шесть ее матчей будут перенесены на более поздний срок.

"В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин", - говорится в сообщении на сайте лиги

Также в КХЛ уточнили, что новые даты матчей будут утверждены после согласования со всеми клубами, с которыми "Барыс" должен был играть с 18 сентября по 1 октября - "Динамо" (Рига), "Северсталь", "Металлург", "Куньлунь", "Витязь" и "Сочи".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Барыс" Пандемия коронавируса COVID-19

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