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17.09.2020 13:53
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал, как военные выполняют мобилизационный план до 2030 года

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как в Вооруженных силах выполняют требования, сформулированные в Основах государственной политики в области мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года. Этот документ президент РФ утвердил в январе прошлого года.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Министр напомнил, что в нем определены ключевые задачи мобилизационной подготовки, которые Российская армия и флот решают в тесном взаимодействии с органами госвласти. "Для повышения эффективности совместной деятельности с 2019 года проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, где отрабатывается весь спектр мероприятий перевода войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени", - заметил Шойгу.

По его словам, призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий.

По решению Верховного главнокомандующего в ходе ежегодных стратегических учений проверяется готовность органов государственной власти и предприятий промышленности к выполнению задач по обеспечению мобилизационного развертывания Вооружённых сил в военное время. А для дальнейшего повышения мобготовности армии и флота в Минобороны РФ подготовили и выполняют специальный план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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