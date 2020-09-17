Шведский легкоатлет Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сделал он это на этапе "Бриллиантовой лиги", преодолев планку, установленную на высоте 6,15 метров. Дюплантис превзошел предыдущий рекорд, установленный в 1994 году Сергеем Бубкой, на один сантиметр.

Отметим, что ранее Арман добился еще одного достижения: он является мировым рекордсменом по прыжкам в высоту в помещении (его результат составляет 6,18 метра). К слову, за неделю до того Дюплантис прыгнул под крышей на 6,17 метра, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16).