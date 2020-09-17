Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в провинцию Хунань посетил деревню Шачжоу

В деревне Си Цзиньпин посетил тематический выставочный павильон, посвященный событиям китайской революции, центр обслуживания сельского населения, пункт медицинской помощи, образцово-показательную базу современного агротуризма, начальную школу и дома простых сельских жителей.

Си Цзиньпин ознакомился с методикой преподавания истории революции, отраслями, способствующими сокращению бедности, и общим прогрессом в деле борьбы с нищетой.

Сегодня в деревне по модели "туризм + поддержка нуждающихся" активно развиваются сельский туризм и выращивание фруктов высокого качества, проводятся курсы по подготовке поваров местной кухни, курсы по развитию сельского туризма и т. д. Благодаря этому более 350 человек открыли собственный бизнес и занялись работой на дому.

В деревне Шачжоу насчитывалось 30 бедных домохозяйств, общее количество членов которых составляло 95 человек. В 2018 году деревня полностью избавилась от нищеты. В 2019 году реально располагаемый доход жителей Шачжоу на душу населения составил 13840 юаней (около 1980 долларов).