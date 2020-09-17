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Рубрика: Власть

Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба ОДКБ Фото: Пресс-служба ОДКБ
Фото: Пресс-служба ОДКБ

В Москве прошла стратегическая командно-штабная тренировка. Ее тема - "Подготовка предложений и выработка проектов решений органам ОДКБ на формирование и развертывание сил и средств системы коллективной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности".

Под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видеоконференсявзи были развернуты функциональные группы, в состав которых вошли представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, Антитеррористического центра и Совета командующих Погранвойсками стран СНГ.

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На первом этапе участники тренировки оценивали обстановку в зоне возможной нестабильности, прогнозировали ее развитие, вырабатывали предложения по первоочередным мерам политического и дипломатического характера.

На втором этапе осуществлялась подготовка предложений по оперативному реагированию ОДКБ, а также по оказанию военно-технической помощи требующему помощи государству.

- Подводя итоги, Анатолий Сидоров сказал, что в составе функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ успешно совершенствовались навыки должностных лиц на этапе выработки совместных мер. Активная работа участников тренировки позволила отработать алгоритм функционирования Центра кризисного реагирования Организации и вопросы его взаимодействия с уполномоченными органами государств - членов ОДКБ, - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Власть Безопасность Спецслужбы Международные организации ОДКБ

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