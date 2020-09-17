В Турции пастух наткнулся на следы древнейший цивилизации

В Турции 16-летний подросток, пасший скот на востоке страны, наткнулся на целый набор каменных орудий, которые оказались весьма ценными артефактами.

Как сообщает Daily Sabah, необычная находка была сделана в восточной провинции Тунджели. К археологам, работавшим поблизости на раскопках, обратился 16-летний пастух по имени Ухмут Джан Онер. Он рассказал, что наткнулся на множество странных камней.

При их осмотре специалисты пришли к выводу, что юноша нашел целый набор доисторических каменных орудий, которые способны пролить новый свет на историю ранней человеческой цивилизации.

Пастух показал место, где нашел камни. Археологи провели там четырехдневные раскопки. В результате были обнаружены весьма ценные предметы палеолита. Археологи говорят, что найдены самые старые свидетельства человеческого поселения в северо-восточном регионе Турции. Исследования все еще продолжаются, но уже ясно, что найденные артефакты датируются огромным периодом - от 20 до 200 тысяч лет назад.

"Это исторически богатый регион, - говорит археолог Ясемин Йылмаз. - В районе Оваджик мы нашли останки эпохи эпипалеолита, предшествующей первому периоду оседлых, постоянных поселений. То была эпоха кочевых обществ, и люди оставили после себя лишь каменные орудия труда. Это первый случай, когда мы нашли образцы данного периода в этом регионе".

К сожалению, найденные каменные артефакты - это пока единственные сохранившиеся предметы того периода времени. Исследователи считают, что у оставившей их ранней цивилизации были также инструменты и орудия, изготовленные из кости и дерева. Но они не сохранились, в отличие от более прочных каменных инструментов.

До сих пор считалось, что самые ранние известные поселенцы прибыли в Тунджели между 5500 и 3500 годом до нашей эры. Однако новая находка доказывает, что люди появились здесь гораздо раньше. Что касается набора инструментов, то ученые уже определили, что они использовались для самых разных целей - в качестве ножей, для охоты, для копания земли и даже для стрижки волос.