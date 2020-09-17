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17.09.2020 11:45
Рубрика: Спорт

СМИ: Овечкин хочет получать в "Вашингтоне" 12 млн долларов в год

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий Александр Овечкин, чей контракт с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" истекает после завершения следующего сезона, намерен потребовать от боссов команды новое соглашение с заработной платой в размере 12 миллионов долларов в год.
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters

Лучший снайпер НХЛ современности, которому в четверг исполняется 35 лет, вскоре станет свободным агентом. Его 13-летний контракт на 124 млн долларов, истекает в следующем году, и уже сейчас сторонам нужно начинать переговоры. А они, по всей видимости, будут жаркими.

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
"Вашингтон" намерен продлить контракт с Овечкиным

По данным RMNB, Овечкин рассчитывает на контракт на 3-5 лет, по которому за сезон будет получать 12 миллионов долларов. Это чуть больше, чем форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (11,61 млн) и немного меньше, чем самый высокооплачиваемый игрок лиги Конор Макдэвид, зарплата которого составлет 12,5 млн долларов в год.

Пойдет ли на такой шаг "Вашингтон", учитывая, что Овечкин значительно старше упомянутых хоккеистов, - неизвестно, хотя у игрока и владельца клуба Теда Леонсиса отличные отношения.

В то же время генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан рассказал, что у него уже был разговор с Овечкиным о новом контракте.

Сообщается, что "Кэпиталз" готовы подписать новый контракт с Овечкиным на желаемый им срок, однако зарплата составит 9,5-10 млн долларов в год. Проблема в том, что "Вашингтон", как и другие клубы лиги, должен вписываться в потолок зарплат, который в НХЛ соблюдается очень жестко.

Корреспондент "РГ" пытался связаться с самим Овечкиным, однако пока все попытки не увенчались успехом.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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