СМИ: "Реал" отпустил Бэйла в "Тоттенхэм" на правах аренды

Полузащитник сборной Уэльса и "Реала" Гарет Бэйл вернулся в лондонский "Тоттенхэм". По информации издания Daily Mail, 31-летний футболист присоединится к "шпорам" на правах аренды до конца сезона.

Эта сделка обойдется "Тоттенхэму" в 14 миллионов фунтов. Будет ли английский клуб платить всю зарплату Гарету или нет - остается загадкой. Как и то, на каких условиях лондонцы могут выкупить игрока по истечении срока аренды.

Ранее главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, который был одним из инициаторов возвращения Бэйла, заявил, что хотел поработать с ним еще будучи наставником "Реала".

"Я хотел заполучить его в то время, но это было невозможно. Однако президент "Реала" Флорентино Перес доверился моим ощущениям и знаниям, подписав в итоге Бэйла. Не секрет: я восхищаюсь Гаретом. Думаю, он и сам в курсе этого", - признался Моуринью.

До перехода в "Реал" летом 2013 года Бэйл на протяжении шести лет выступал за "Тоттенхэм", став лидером "шпор". Его трансфер обошелся мадридскому клубу в рекордные на тот момент 100 миллионов евро. За семь лет в Испании полузащитник завоевал 14 трофеев. Отдельно стоит отметить два чемпионских титула и четыре победы в Лиге чемпионов. Контракт Бэйла с "Реалом" действует до лета 2022 года.