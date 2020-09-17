Sony назвала цену и дату выпуска PlayStation 5

Компания Sony на очередной онлайн-презентации официально назвала цену и дату релиза некстген-консоли PlayStation 5.

Версия без привода будет стоить 399 евро (около 35 тысяч рублей), с дисководом - 499 евро (примерно 44 тысячи).

Запуск приставки в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее назначен на 12 ноября. В остальных регионах PS5 появится в продаже 19 ноября.

Также было объявлено, что подписчики сервиса PlayStation Plus уже на старте консоли смогут запустить большинство проектов из своей библиотеки PS4 на PS5.