Sony выпустила небольшой и дорогой смартфон Xperia 5 II. Чем он хорош

Компания Sony сделала еще один громкий анонс - его героем стал смартфон Xperia 5 II, базирующийся на топовом процессоре Snapdragon 865 5G и оснащенный передовой камерой, а также дисплеем с повышенной частотой обновления.

Смартфон Xperia 5 II. Фото: Sony

Экран с диагональю 6,1 дюйма имеет разрешение FullHD+, соотношение сторон 21:9 и частоту обновления 120 Гц. В играх дисплей повышает четкость и скорость отклика на касание, обеспечивая более острую реакцию героя игры на клавиши управления.

Камера поддерживает режим ускоренно съемки с частотой 140 кадров в минуту в режиме 4K. Она имеет три объектива - с эквивалентным фокусным расстоянием 16, 24 и 70 мм (то есть по сути поддерживает почти четырехкратный оптический дискретный зум) - это позволяет как пейзажи, так и портреты и крупные планы. БОльшой сенсор 1/1,7 дюйма и процессор Bionz X for Mobile позволяют делать фото в условиях недостаточной освещенности.

Также камера поддерживает запись видео в режиме 4К при частоте до 60 кадров в секунду. Специальная система позволяет устранять лишние шумы при записи (например, шум ветра).

Геймеры оценят возможность подключить к смартфону беспроводной контроллер Dualshock 4 и запускать с ним игры для Android.

Корпус Xperia 5 II защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, однако имеет разъем для наушников. Объем памяти составляет 8/128 Гб, возможна установка карт microSDXC. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, зарядка осуществляется через порт USB-C. Поддерживаются беспроводные стандарты 5G, NFC и Bluetooth 5.1.

Стоимость способна удивить - она составляет 69990 рублей. Довольно смело со стороны Sony - выпускать смартфон по такой цене незадолго до выхода новых iPhone. Однако стоит признать, что Sony действительно выпускает классные аппараты с отличными характеристиками, которые работают без каких-либо проблем.