Совфед примет законы по защите выборов от вмешательства извне

"Я очень надеюсь, и мои коллеги тоже на это рассчитывают, что мы до конца текущего года сможем перевести их уже в реально действующие законы для того, чтобы оградить наших граждан от разных попыток регулировать общественную и политическую жизнь из-за рубежа в период выборов в Государственную думу в 2021 года", - сказал он.
Пакет законопроектов носит "сугубо ответный характер", сообщил Андрей Климов. "Мы отвечаем на те вызовы, которые реально появились не по нашей воле: действия наших оппонентов выходя не только за рамки приличия, но и за рамки международного права, и они требуют адекватного реагирования", - подчеркнул он.
Сенатор также напомнил, что согласно новой редакции Конституции "Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства". Законодательство должно быть приведено в соответствие с этой нормой, заявил Андрей Климов.
"Мы в течение трех лет нашей работы подготовили целый ряд важных предложений, которые позволяют определенные лазейки закрывать. Они обкатывались, рассматривались, соизмерялись с новыми вызовами. И эти предложения, частично уже озвученные, тоже будут инкорпорированы в этот комплект законодательных инициатив", - добавил он.
По словам Климова, комиссия проведет заседание 24 сентября и обсудит этот и другие вопросы, связанные с фактами иностранного вмешательства в дела России.