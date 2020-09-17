Совфед примет законы по защите выборов от вмешательства извне

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ подготовила ряд законодательных инициатив, направленных на защиту российских выборов от иностранного вмешательства. Они могут быть приняты до конца этого года, рассказал на пресс-конференции в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Я очень надеюсь, и мои коллеги тоже на это рассчитывают, что мы до конца текущего года сможем перевести их уже в реально действующие законы для того, чтобы оградить наших граждан от разных попыток регулировать общественную и политическую жизнь из-за рубежа в период выборов в Государственную думу в 2021 года", - сказал он.

Пакет законопроектов носит "сугубо ответный характер", сообщил Андрей Климов. "Мы отвечаем на те вызовы, которые реально появились не по нашей воле: действия наших оппонентов выходя не только за рамки приличия, но и за рамки международного права, и они требуют адекватного реагирования", - подчеркнул он.

Сенатор также напомнил, что согласно новой редакции Конституции "Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства". Законодательство должно быть приведено в соответствие с этой нормой, заявил Андрей Климов.

"Мы в течение трех лет нашей работы подготовили целый ряд важных предложений, которые позволяют определенные лазейки закрывать. Они обкатывались, рассматривались, соизмерялись с новыми вызовами. И эти предложения, частично уже озвученные, тоже будут инкорпорированы в этот комплект законодательных инициатив", - добавил он.

По словам Климова, комиссия проведет заседание 24 сентября и обсудит этот и другие вопросы, связанные с фактами иностранного вмешательства в дела России.