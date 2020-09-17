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17.09.2020 13:26
Рубрика: Экономика

Созданием системы прослеживаемости товаров займутся ФНС, ФТС и Росимущество

Текст: Светлана Ментюкова
Созданием Национальной системы прослеживаемости товаров помимо Минфина займутся ФНС, ФТС и Росимущество. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, содержащем также и список товаров, подлежащих прослеживаемости. В него вошли холодильники, бульдозеры и детские автомобильные кресла.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно проекту постановления, Минфину поручено координировать реализацию Национальной системы прослеживаемости товаров и осуществлять функции нормативно-правового регулирования в этой области.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Министерству финансов, Федеральной налоговой службе (ФНС), Федеральной таможенной службе (ФТС), Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) обеспечить создание национальной системы прослеживаемости", - говорится в документе.

Обязанности между ведомствами, согласно проекту, будут распределяться следующим образом: Минфину предстоит обеспечить координацию реализации национальной системы прослеживаемости товаров и осуществление функции нормативно-правового регулирования в области реализации национальной системы прослеживаемости товаров; за ФНС закреплены функции создания, внедрения и сопровождения сбора, учета, хранения и обработки сведений, включаемых в систему, а также контроль за товарами; за ФТС - представление сведений о ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза через пункты пропуска, расположенные на территории РФ.

Росимущество, согласно проекту, отводится роль соисполнителя в части функционирования Национальной системы прослеживаемости товаров в интересах органов государственной власти.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Документом также утвержден список товаров, подлежащих прослеживаемости на территории РФ. Он состоит из 11 позиций, в которые вошли холодильники, морозильники, некоторые виды автопогрузчиков и бульдозеров, электронные схемы и части к ним, а также бытовые стиральные машины и детские автокресла.

Документом оговаривается, что включение этих товаров в "иные системы контроля оборота", а также "включение товаров из иных систем контроля в национальную, кроме случаев исключения таких товаров из перечня иных систем контроля оборота товаров" не допускается.

В случае утверждения постановления, оно вступит в силу с 1 января 2021 года.

Справка "РГ"

С 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Сейчас она работает в рамках эксперимента. 15 сентября законопроект об этом был принят Государственной думой в первом чтении.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Правительство Минфин ФНС Правительство Минфин ФТС Правительство Минфин Росимущество

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