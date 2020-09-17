Столичный "Спартак" провел первый матч в рамках группового этапа Кубка России. Команда Доменико Тедеско обыграла на своем стадионе клуб третьего по рангу дивизиона (ПФЛ) "Родину" - 5:1.

Несмотря на очевидную разницу в классе и плотный график, главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско выставил почти что оптимальный состав. Из ведущих игроков разве что Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе остались в запасе. Ну а с первых минут у "Спартака" вышли: Александр Максименко, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Айртон, Павел Маслов, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Остон Урунов, Александр Соболев, Александр Кокорин.

Владея большим преимуществом, спартаковцы забили до перерыва лишь один мяч: отличился Соболев. Все вопросы по исходу встречи "красно-белые" решили в начале второй половины, когда в промежутке с 53-й по 59-ю минуты забили три гола. Их авторами стали Урунов, Айртон и Зобнин. "Родина" ответила на это точным ударом Магомедхабиба Абдусаламова, ну а окончательный счет установил вышедший на замену Понсе.

В остальных матчах первого тура группового этапа Кубка были зафиксированы следующие результаты: "Зенит" (Иркутск) - "Химки" - 0:1, "Ленинградец" - "Уфа" - 0:1, "Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Тамбов" - 1:2, "Волга" (Ульяновск) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:3, "Звезда" (Пермь) - "Сочи" - 0:1, "Черноморец" (Новороссийск) - "Рубин" (Казань) - 2:4.

Согласно новому формату вместо стадии 1/32 и 1/16 финала будут сформированы десять групп по три команды. В каждой из них будет по одному представителю Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион) и Профессиональной футбольной лиги.

Десять сильнейших из ФНЛ стали известны по итогам 1/64 финала, а ПФЛ - по итогам стадий 1/256 и 1/128. В 1/8 финала выйдут десять сильнейших клубов.

Важно отметить, что участники еврокубков от России ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Динамо") не примут участия в групповом этапе. Они стартуют с 1/8 финала и будут хозяевами полей в своих парах. В отличие от предыдущих розыгрышей Кубка, с 1/8 не составляется турнирная сетка. В 1/8, четвертьфинале и полуфинале пары клубов определяются в жеребьевках. На всех стадиях, если основное время матча закончится вничью, овертайма не будет, а итог встречи определяется с помощью серии пенальти.

Тем временем накануне стало известно, что КДК РФС засчитал "Ротору" техническое поражение со счетом 0:3 в домашнем матче седьмого тура Премьер-лиги с "Краснодаром". Команда получила наказание за неявку на игру и получила штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение медицинского регламента. За сутки до этого поединка сообщалось, что семь футболистов волгоградского клуба заразились коронавирусом. В день встречи тестирование выявило новых заболевших.

Сегодня московское "Динамо" проведет первый матч в еврокубках с 2015 года. Во втором отборочном раунде Лиги Европы "бело-голубые" встретятся в Тбилиси с местным "Локомотивом". Победитель дуэли определится по итогам одной игры.

Где будем смотреть

17 сентября, четверг, "Матч ТВ"

19.55 "Локомотив" (Грузия) - "Динамо" (Россия). Прямая трансляция.