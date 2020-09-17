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17.09.2020 14:34
Рубрика: В мире

США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений

Текст: Александр Саможнев

Отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за последние десятилетия из-за обвинений в шпионаже, затяжной торговой войны и споров по поводу распространения коронавируса. На этом фоне США продают Тайваню до семи новых систем вооружений, в том числе мины, крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, сообщает телеканал CNBC.

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По данным источников издания, впервые одновременно Тайваню будет продано большое количество военной техники. Ранее американцы тщательно дозировали поставки с оглядкой на Китай. Однако в 2020 году администрация Дональда Трампа стала проводить в отношении Пекина более агрессивную политику, информируют четыре независимых эксперта.

После переизбрания в январе президент Цай Инвень сделала укрепление обороны Тайваня одним из главных приоритетов. Со своей стороны, Вашингтон стремится создать военный противовес китайским силам в регионе, опираясь на усилия, известные в Пентагоне как "Крепость Тайвань".

Пакетные предложения от Lockheed Martin, Boeing и General Atomics продвигаются по пути экспорта вооружений, пояснили три специалиста, знакомые со статусом сделок на Капитолийском холме. Разрешение Конгресса на продажу оружия должно последовать в течение нескольких недель.

Некоторые из сделок были запрошены Тайванем более года назад, но только сейчас они проходят процедуру утверждения. На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео информирует президента об этих пакетах. Ссылаясь на напористость Китая в Тайваньском проливе, высокопоставленный чиновник администрации указал: "Сегодня нет равновесия. И я думаю, что это опасно".

В начале августа агентство Reuters сообщило, что Вашингтон ведет переговоры о продаже Тайваню, по крайней мере, четырех своих крупных беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых может составить около 600 миллионов долларов. Речь идет также о поставках наземных противокорабельных ракет Harpoon производства компании Boeing, которые будут служить для защиты береговой линии от крылатых ракет. Системы вооружений включают в себя также подводные морские мины и другие возможности для сдерживания высадки амфибий или развертывания немедленной атаки.

В мире США В мире Восточная Азия Тайвань

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