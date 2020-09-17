В Индии найдена 1200-летняя статуя бога с четырьмя руками

В Индии археологи обнаружили хорошо сохранившуюся скульптуру VIII века нашей эры, которая изображает бога Вишну.

Об открытии сообщило издание The Hindu. Скульптура бога Вишну, возраст которой насчитывает около 1200 лет, была обнаружена на западном берегу реки Гундару в деревне Улагани, штат Калликуди. Она относится к периоду Пандья.

Сообщается, что статую обнаружил профессор Санганией из Унивесритета Мадурая, которому в его работе помогал один из студентов. О находке они сообщили куратору государственного музея Мадурая Маруту Пандияну. После этого статую осмотрели эксперты.

Именно они по ряду особенностей отнесли скульптуру к периоду Пандья, датировав ее VIII веком нашей эры. Они отметили что шею божества украшало широкое канти - ожерелье, усыпанное крупными драгоценными камнями. Подобные скульптуры периода Пандья ранее были найдены в различных местах, таких как Тирумалапурам, Тируппаранкундрам и Севалпатти.

Эксперты отметили, что у скульптуры четыре руки, две из которых божество держит в вертикальном положении. В правой руке находится чакра, а в левой - раковина. Это также указывает на принадлежность артефакта к периоду Пандья.

К слову, деревня Улагани неоднократно упоминается в древних письменных источниках. Правда, название в древности у нее было несколько иным. В Государственном управлении археологии считают, что она называлась "Куласегара чатурветхимангалам" или "Улагунимангалам".

Также известна книга XIII века, в которой описан административный уклад жизни этого населенного пункта. Здесь действовали некоторые оригинальные законы. Например, в надписи упоминается, что администрация деревни взимала с жителей специальный налог, который назывался "пасипааттам". Это был налог на рыбную ловлю, средства от которого тратили на ремонт местного водохранилища.