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17.09.2020 14:09
Рубрика: Общество

В Индии найдена 1200-летняя статуя бога с четырьмя руками

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Индии археологи обнаружили хорошо сохранившуюся скульптуру VIII века нашей эры, которая изображает бога Вишну.

Фото: pixabay.com
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Об открытии сообщило издание The Hindu. Скульптура бога Вишну, возраст которой насчитывает около 1200 лет, была обнаружена на западном берегу реки Гундару в деревне Улагани, штат Калликуди. Она относится к периоду Пандья.

Сообщается, что статую обнаружил профессор Санганией из Унивесритета Мадурая, которому в его работе помогал один из студентов. О находке они сообщили куратору государственного музея Мадурая Маруту Пандияну. После этого статую осмотрели эксперты.

Именно они по ряду особенностей отнесли скульптуру к периоду Пандья, датировав ее VIII веком нашей эры. Они отметили что шею божества украшало широкое канти - ожерелье, усыпанное крупными драгоценными камнями. Подобные скульптуры периода Пандья ранее были найдены в различных местах, таких как Тирумалапурам, Тируппаранкундрам и Севалпатти.

Фото: iStock
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Эксперты отметили, что у скульптуры четыре руки, две из которых божество держит в вертикальном положении. В правой руке находится чакра, а в левой - раковина. Это также указывает на принадлежность артефакта к периоду Пандья.

К слову, деревня Улагани неоднократно упоминается в древних письменных источниках. Правда, название в древности у нее было несколько иным. В Государственном управлении археологии считают, что она называлась "Куласегара чатурветхимангалам" или "Улагунимангалам".

Также известна книга XIII века, в которой описан административный уклад жизни этого населенного пункта. Здесь действовали некоторые оригинальные законы. Например, в надписи упоминается, что администрация деревни взимала с жителей специальный налог, который назывался "пасипааттам". Это был налог на рыбную ловлю, средства от которого тратили на ремонт местного водохранилища.

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