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Рубрика: Власть

Космос как угроза

Страны БРИКС выработали новую стратегию безопасности
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
В четверг в Москве прошла десятая ежегодная встреча высоких представителей стран государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
Николай Патрушев задал тон на встрече с коллегами по БРИКС, которая прошла по видеосвязи из Москвы. Фото: РИА Новости Николай Патрушев задал тон на встрече с коллегами по БРИКС, которая прошла по видеосвязи из Москвы. Фото: РИА Новости
Николай Патрушев задал тон на встрече с коллегами по БРИКС, которая прошла по видеосвязи из Москвы. Фото: РИА Новости

Россия в этом году председательствует и в БРИКс, и в ШОС, правда, почти все запланированные мероприятия и встречи из-за пандемии проходят в этом году в онлайн-режиме. Тем не менее уровень встреч остался на прежнем, самом высоком уровне. Так, глобальные проблемы безопасности в мире обсудили заместитель руководителя кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Мануэль Инносенсио, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и единственная женщина в этой мужской компании - министр государственной безопасности Южно-Африканской Республики Аянда Длодло. На правах хозяина тон беседе сразу задал Николай Патрушев.

Николай Патрушев рассказал коллегам из стран ШОС про новые угрозы

По его словам, пандемия продемонстрировала, что перед всем человечеством сегодня стоят общие вызовы и бороться с ними можно только сообща. Но, к сожалению, этот вывод осознается не всеми мировыми игроками. Опасной тенденцией современности стало понижение уровня доверия на международной арене и, в частности, политика введения односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. А также сознательный подрыв действующих механизмов нераспространения и контроля над вооружениями, существующих многосторонних институтов. Озабоченность, по мнению секретаря СБ РФ, вызывает стремление к демонтажу международного права и его подмены концепцией "порядка, основанного на правилах". При этом не скрывается, что формулировать эти правила будет узкая группа государств.

"Мы в БРИКС не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Равная и неделимая безопасность, ценность коллективных подходов и решений, подлинно демократический миропорядок, в рамках которого нет места дискриминации суверенных государств, - вот наши общие приоритеты", - сказал секретарь российского Совбеза. И подчеркнул, что необходимо укреплять единство "пятерки", координировать подходы с целью повышения эффективности реагирования на возникающие угрозы безопасности наших стран и в более широком смысле - всей планеты.

По мнению Патрушева, на фоне продвигаемого Западом провального либерального глобалистского проекта, открывается окно возможностей для дальнейшего продвижения альтернативных моделей и подходов к международному сотрудничеству, которые разработаны в том числе БРИКС. Хотя все понимают, что коллективный Запад, не смирится с провалом глобального либерального проекта.

"Видим все новые и новые попытки организовывать "цветные революции". Проводятся кампании по дискредитации политического руководства неугодных стран, в том числе с использованием механизмов манипуляции общественным мнением", - отметил секретарь СБ РФ.

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Коллеги из "пятерки" с Патрушевым согласились. По итогам встречи было заявлено о непрекращающихся попытках вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств. Коллеги Патрушева подчеркнули недопустимость организации "цветных революций", а также кампаний по дискредитации политического руководства неугодных стран. Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг Ирана, Венесуэлы и Сирии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности. Так, представители БРИКС обсудили и совсем новые угрозы - в частности, деструктивные планы США по размещению оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов других государств, а также использования космического пространства для военных операций. При этом сами американцы, заранее перекладывая все с больной головы на здоровую, уже обвинили в милитаризации космоса Москву и Пекин.

Но двойными и тройными стандартами Вашингтона уже никого не удивишь, поэтому участники встречи подтвердили открытость к многостороннему разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. Если говорить о серьезных итогах года, то странам БРИКС удалось сделать серьезный шаг вперед в укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.
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Как отмечено в итоговом заявлении, благодаря слаженной совместной работе в непростых условиях пандемии, был подготовлен проект антитеррористической стратегии "пятерки". Эта стратегия будет представлена на одобрение во время предстоящего саммита глав государств БРИКС.

В проекте стратегии отражены такие принципиальные для стран БРИКС аспекты, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, приверженность международному праву и признание центральной и координирующей роли ООН в вопросах безопасности.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества государств БРИКС в области обеспечения биологической безопасности.

Все участники встречи высоко оценили координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в деле борьбы с пандемией.

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