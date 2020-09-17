Страны БРИКС выработали новую стратегию безопасности

В четверг в Москве прошла десятая ежегодная встреча высоких представителей стран государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Николай Патрушев задал тон на встрече с коллегами по БРИКС, которая прошла по видеосвязи из Москвы. Фото: РИА Новости

Россия в этом году председательствует и в БРИКс, и в ШОС, правда, почти все запланированные мероприятия и встречи из-за пандемии проходят в этом году в онлайн-режиме. Тем не менее уровень встреч остался на прежнем, самом высоком уровне. Так, глобальные проблемы безопасности в мире обсудили заместитель руководителя кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Мануэль Инносенсио, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и единственная женщина в этой мужской компании - министр государственной безопасности Южно-Африканской Республики Аянда Длодло. На правах хозяина тон беседе сразу задал Николай Патрушев.

По его словам, пандемия продемонстрировала, что перед всем человечеством сегодня стоят общие вызовы и бороться с ними можно только сообща. Но, к сожалению, этот вывод осознается не всеми мировыми игроками. Опасной тенденцией современности стало понижение уровня доверия на международной арене и, в частности, политика введения односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН. А также сознательный подрыв действующих механизмов нераспространения и контроля над вооружениями, существующих многосторонних институтов. Озабоченность, по мнению секретаря СБ РФ, вызывает стремление к демонтажу международного права и его подмены концепцией "порядка, основанного на правилах". При этом не скрывается, что формулировать эти правила будет узкая группа государств.

"Мы в БРИКС не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Равная и неделимая безопасность, ценность коллективных подходов и решений, подлинно демократический миропорядок, в рамках которого нет места дискриминации суверенных государств, - вот наши общие приоритеты", - сказал секретарь российского Совбеза. И подчеркнул, что необходимо укреплять единство "пятерки", координировать подходы с целью повышения эффективности реагирования на возникающие угрозы безопасности наших стран и в более широком смысле - всей планеты.

По мнению Патрушева, на фоне продвигаемого Западом провального либерального глобалистского проекта, открывается окно возможностей для дальнейшего продвижения альтернативных моделей и подходов к международному сотрудничеству, которые разработаны в том числе БРИКС. Хотя все понимают, что коллективный Запад, не смирится с провалом глобального либерального проекта.

"Видим все новые и новые попытки организовывать "цветные революции". Проводятся кампании по дискредитации политического руководства неугодных стран, в том числе с использованием механизмов манипуляции общественным мнением", - отметил секретарь СБ РФ.

Коллеги из "пятерки" с Патрушевым согласились. По итогам встречи было заявлено о непрекращающихся попытках вмешательства Запада во внутренние дела суверенных государств. Коллеги Патрушева подчеркнули недопустимость организации "цветных революций", а также кампаний по дискредитации политического руководства неугодных стран. Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг Ирана, Венесуэлы и Сирии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности. Так, представители БРИКС обсудили и совсем новые угрозы - в частности, деструктивные планы США по размещению оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов других государств, а также использования космического пространства для военных операций. При этом сами американцы, заранее перекладывая все с больной головы на здоровую, уже обвинили в милитаризации космоса Москву и Пекин.

Но двойными и тройными стандартами Вашингтона уже никого не удивишь, поэтому участники встречи подтвердили открытость к многостороннему разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. Если говорить о серьезных итогах года, то странам БРИКС удалось сделать серьезный шаг вперед в укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия транснациональной организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.

Как отмечено в итоговом заявлении, благодаря слаженной совместной работе в непростых условиях пандемии, был подготовлен проект антитеррористической стратегии "пятерки". Эта стратегия будет представлена на одобрение во время предстоящего саммита глав государств БРИКС.

В проекте стратегии отражены такие принципиальные для стран БРИКС аспекты, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, приверженность международному праву и признание центральной и координирующей роли ООН в вопросах безопасности.

Были рассмотрены перспективы сотрудничества государств БРИКС в области обеспечения биологической безопасности.

Все участники встречи высоко оценили координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в деле борьбы с пандемией.