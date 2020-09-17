Почти 200 тысяч рублей должен выплатить молодой врач больнице города Серов Свердловской области за то, что после учебы он отказался приехать туда на работу. Но его это не пугает - зарплата в другой больнице позволяет. Как и у многих других.

Получается, программа, на которую всегда возлагали большие надежды, чтобы снизить дефицит кадров в глубинке, дала сбой? Как снова наладить процесс? В этом разбирались собкоры "Российской газеты".

Практически в каждом вузе России, включая МГУ, МГИМО и СПбГУ, есть так называемые целевики. Это студенты, которые заключили с предприятиями договоры, что после обучения обязуются отработать у них какое-то время, например три или пять лет. А предприятие - оплачивает учебу.

В среднем целевики занимают от 10 до 30 процентов мест. В медицинских вузах их доля гораздо больше. По отзывам представителей вузов, до места работы не доезжает около 10 процентов целевиков. До 2019 года привлечь "отказника" к ответственности и заставить вернуть деньги, потраченные на учебу, было почти нереальным делом.

Договоры составлялись, но как только речь заходила о штрафах, возникало множество вопросов. Как быть, если целевик переехал, женился, отчислен за неуды, заболел?

Год назад в законе прописали все детали. И суды больше не будут редкостью - возврат денег станет неминуем. В зависимости от вуза сумма может набежать немалая. И 200 тысяч - далеко не предел. Кстати, если условия договора нарушит работодатель, то ему придется платить неустойку целевику.

Проблема лишь в том, что штрафы, увы, не всегда помогут решить главную задачу - снизить дефицит кадров.

В Свердловской области не хватает 678 врачей. И когда к руководству Серовской больницы поступило предложение от студента-медика Кирилла Б. заключить договор на обучение в ординатуре, там возражать не стали. Ведь контракт предполагал, что Кирилл отработает в клинике не менее пяти лет.

За два года Серовская больница из своего скромного бюджета перечислила 187 290 тысяч рублей. Но после диплома выпускник известил: на работу не приду. И не он один. Из шести человек, окончивших в этом году ординатуру, четверо решили разорвать контракты, рассказал пресс-секретарь больницы Олег Романов. На целевом обучении медучреждения - еще 53 человека.

По системе целевого набора в российских вузах учится в среднем до трети студентов. Каждый десятый из них - рискует попасть под штрафные санкции

В Вологодской области вопрос с медицинскими кадрами тоже стоит остро. Своего медвуза в регионе нет, поэтому в области всегда много целевиков. В этом году в департамент образования поступило более 500 заявлений. Зачислили 246 студентов. Плюс 106 ординаторов.

Прибавка к стипендии четыре тысячи рублей, оплата общежития, добавка к зарплате молодым врачам - педиатрам и терапевтам, это 10 тысяч в первые три года работы, а еще - 1,5 миллиона подъемных, льготная ипотека... Но вакансии врачей как были, так и есть.

Работодатели признают, что необходимость возвращать затраченные средства молодых специалистов не пугает, особенно если они нашли другое перспективное место. Поэтому некоторые эксперты уже предлагают более жесткий подход, например, приравнять бюджетные затраты к кредиту и в случае невыполнения договора - взыскивать с процентами.

Но даже если после вуза ребята и приедут работать в глубинку, не факт, что останутся там навсегда.

Очень ждут в сельской больнице целевика-медбрата Амирхана Лузянина из села Оранжереи в Астраханской области. "Я там отработаю, как обещал, и перееду в город, - честно признался парень. - Хочу в городскую больницу устроиться и в медуниверситет поступить. Не хочу в селе прожить всю жизнь. И дело не в зарплате или в развлечениях: там все так размеренно, что становится грустно".

Эксперты предлагают приравнять плату за учебу целевиков к кредитам и взыскивать с процентами

Есть сомнения и у Натальи Барминой из поселка Волго-Каспийский, она целевик от Камызякской центральной райбольницы: "Меня там все знают: бабушка здесь была акушером, мама там же работает. Останусь ли в селе, отработав три положенных года? Время покажет".

"Для молодежи очень важны условия работы, - рассказал "РГ" Игорь Чирва, директор Центра по связям с производством и целевого обучения Российского университета транспорта. - И это не только рабочий день с 9 до 18, но и возможность карьерного роста. Молодежь сегодня очень мобильна. Они не будут ждать двадцать лет, когда освободится место ведущего инженера или завотделением. Да, они многого не знают, по сравнению с более старшими коллегами, но знают, как и где быстро найти нужную информацию, они выросли в цифровой среде, и это меняет их подход к работе".

Что еще поможет зацепить их на рабочем месте? Жилье, пусть и служебное, детский сад, школа.

Комментарий

Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

- Проблема в том, что целевой прием в том виде, какой сейчас сделан, не учитывает многие особенности.

Первое - вопрос качества. Человек хочет быть, например, хирургом, но понимает, что не поступит в медвуз на эту специальность по баллам ЕГЭ. Он берет целевое направление и поступает на другую медицинскую специальность, на которую идет целевой набор. Может быть, он доучится и станет хорошим специалистом, а может быть, и нет.

Второе - мы пытаемся закрепить человека за регионом. Где мы его начинаем готовить? В регионе его проживания? В Москве, в Санкт-Петербурге? По окончании вуза выпускник понимает, что в столице у него гораздо больше перспектив, и он будет возвращать деньги или бегать от судов.

Удержать в регионе можно материальными стимулами и предоставлением жилья. Если студент отучился семь лет в медвузе, он думает уже не только о работе, но и о семье. И вопрос жилья становится очень важным.