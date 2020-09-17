Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, ожидает, что околонулевые процентные ставки останутся на этом уровне еще минимум три года. Продолжение эпохи сверхнизких ставок в Америке должно положительно отразиться на рубле. Российская валюта сейчас накопила приличный потенциал для укрепления, но произойдет ли оно, будет зависеть от специфических рисков.

Накануне ФРС предсказуемо сохранила диапазон базовой ставки на минимальном уровне 0-0,25%. По итогам заседания стало известно, что ставка около нуля сохранится как минимум до конца 2023 года. Продолжение сверхмягкой политики нужно ФРС для роста инфляции выше 2%, цели Федрезерва, чтобы ее увеличение компенсировало период серьезного отставания роста цен от 2-процентного уровня.

Мягкая монетарная политика ФРС на фоне восстановления экономики США - это негатив для доллара и позитив для валют развивающихся рынков, включая рубль, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Низкие ставки в долларах будут стимулировать операции кэрри-трейд с валютами развивающихся рынков и способствовать притоку капитала в облигации развивающихся стран, говорит он.

По мнению Васильева, также ультрамягкая монетарная политика Федрезерва выступает фактором в пользу сохранения низких ставок центральными банками развивающихся стран, включая Россию. Так, в России ключевая ставка сейчас находится на историческом минимуме в 4,25% годовых. Пока что не исключено, что до конца года Банк России может понизить ее и до 4%.

Перемена стратегии ФРС по инфляции и, как следствие, по ставке - фундаментально негативна для доллара, а укрепление последнего в начале сентября - не более чем рыночный шум, отражающий тактическую перезарядку продаж доллара, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Если мягкость Федрезерва сумеет породить распродажу американской валюты, то восходящий коридор доллара к рублю будет сломлен. Кроме того, рубль накопил определенный потенциал для укрепления за последние месяцы, так как сдавал позиции на фоне роста нефти и общего отступления доллара, отмечает Купцикевич.

Если этот потенциал начнет реализовываться, то курс доллара может провалиться к 74 рублям к концу этой недели, а дальше может открыться путь и к быстрому снижению американской валюты к 72,5 рубля до конца месяца, допускает Купцикевич. Он не исключает и укрепление курса российской валюты к доллару до 70 рублей до конца года.

Впрочем, динамика курса рубля к доллару будет зависеть далеко не только от решений ФРС. Важными факторами для российской валюты в ближайшие месяцы останутся ситуация с коронавирусом в мире, скорость восстановления глобальной экономики и отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков, динамика цен на нефть, а также специфические для России геополитические факторы, перечисляет Михаил Васильев.

В любом случае рубль остается одной из немногих валют с реальной положительной доходностью, и лишь внешнеполитические риски ограничивают более активный приток инвесторов, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.