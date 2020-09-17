Накануне ФРС предсказуемо сохранила диапазон базовой ставки на минимальном уровне 0-0,25%. По итогам заседания стало известно, что ставка около нуля сохранится как минимум до конца 2023 года. Продолжение сверхмягкой политики нужно ФРС для роста инфляции выше 2%, цели Федрезерва, чтобы ее увеличение компенсировало период серьезного отставания роста цен от 2-процентного уровня.
Мягкая монетарная политика ФРС на фоне восстановления экономики США - это негатив для доллара и позитив для валют развивающихся рынков, включая рубль, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Низкие ставки в долларах будут стимулировать операции кэрри-трейд с валютами развивающихся рынков и способствовать притоку капитала в облигации развивающихся стран, говорит он.
По мнению Васильева, также ультрамягкая монетарная политика Федрезерва выступает фактором в пользу сохранения низких ставок центральными банками развивающихся стран, включая Россию. Так, в России ключевая ставка сейчас находится на историческом минимуме в 4,25% годовых. Пока что не исключено, что до конца года Банк России может понизить ее и до 4%.
Перемена стратегии ФРС по инфляции и, как следствие, по ставке - фундаментально негативна для доллара, а укрепление последнего в начале сентября - не более чем рыночный шум, отражающий тактическую перезарядку продаж доллара, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Если мягкость Федрезерва сумеет породить распродажу американской валюты, то восходящий коридор доллара к рублю будет сломлен. Кроме того, рубль накопил определенный потенциал для укрепления за последние месяцы, так как сдавал позиции на фоне роста нефти и общего отступления доллара, отмечает Купцикевич.
Если этот потенциал начнет реализовываться, то курс доллара может провалиться к 74 рублям к концу этой недели, а дальше может открыться путь и к быстрому снижению американской валюты к 72,5 рубля до конца месяца, допускает Купцикевич. Он не исключает и укрепление курса российской валюты к доллару до 70 рублей до конца года.
Впрочем, динамика курса рубля к доллару будет зависеть далеко не только от решений ФРС. Важными факторами для российской валюты в ближайшие месяцы останутся ситуация с коронавирусом в мире, скорость восстановления глобальной экономики и отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков, динамика цен на нефть, а также специфические для России геополитические факторы, перечисляет Михаил Васильев.
В любом случае рубль остается одной из немногих валют с реальной положительной доходностью, и лишь внешнеполитические риски ограничивают более активный приток инвесторов, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.