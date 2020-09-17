Свыше полумиллиона россиян вложились в биржевые фонды

С начала 2020 года число инвесторов, имеющих в своих портфелях биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), выросло в пять раз, достигнув 526 тыс. человек, сообщает Московская биржа.

Популярность биржевых фондов уверенно растет: совокупный торговый оборот по ним за прошедший период 2020 года вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом и превысил 60 млрд рублей. Чистый приток средств в БПИФы за восемь месяцев года превысил 22 млрд рублей, что почти в два раза больше притока в БПИФы за весь 2019 год, отмечает Московская биржа.

БПИФы позволяют приобретать портфели акций ведущих российских или глобальных компаний, государственных и корпоративных облигаций. Торги паями фондов проводятся как в российских рублях, так и в иностранной валюте, с частичным обеспечением и возможностью коротких продаж. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, нефть, драгметаллы. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС, на биржевые фонды также распространяется льгота на долгосрочное владение. На Московской бирже обращаются 29 БПИФов, а также 15 биржевых фондов, выпущенных по зарубежному праву (Exchange Traded fund, ETF).

"Мы активно работаем с участниками рынка и ожидаем до конца года появления нескольких новых БПИФов на российском рынке, а также планируем предоставить возможность заключать сделки с биржевыми фондами на вечерних торгах", - сообщил член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

Торги биржевыми фондами начались на Московской бирже два года назад. Это один из самых популярных инструментов инвестирования в мире, объем активов глобального рынка биржевых фондов превышает 6,3 трлн долларов.