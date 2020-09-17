Телеведущая Скабеева вылечилась от коронавируса

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева выздоровела от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон!" - написала она, кратко рассказав о том, как проходила болезнь.

Все началось с температуры 38,5 градуса, болей в горле, насморка и "прочих коронавирусных симптомов", которые проявились у нее, несмотря на то, что она "носила маниакально" маски и перчатки.

"Больше всего мне не понравились уколы в живот", - призналась журналистка и призвала подписчиков беречь себя и свое здоровье.

"А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!" - заключила Скабеева.