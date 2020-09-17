Трамп: Вакцина от коронавируса надежнее маски

Вакцина от вируса SARS-CoV-2 все-таки эффективнее маски, уверен президент США Дональд Трамп. Он прокомментировал заявление директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.

"Скорее всего он просто не понял вопрос. Вакцина - гораздо более надежная защита от коронавируса", - цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом Дональд Трамп отметил несомненную полезность масок и тот факт, что он их тоже носит, уточнив однако, что следует рекомендациям "не столько ради себя, сколько ради окружающих". Ранее хозяин Белого дома в эфире телеканала ABC рассказал, что вакцина от COVID-19 будет готова уже через три или четыре недели, а также похвалил компании, задействованные в этой сфере. Напомним, ранее Роберт Редфилд, отвечая на вопросы сенаторов, заявил, что маска защищает от коронавируса лучше, чем вакцина.