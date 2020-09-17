Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры

На официальном YouTube-канале корпорации Диснея опубликован сладкий полутораминутный ролик с анонсами - в том числе - предстоящих премьер. С упором на малыша Йоду (второй сезон "Мандалорца" уже совсем не за горами).

Из новинок в списке - супергероика Marvel "Ванда / Вижн", например, и ремейк "Черного красавца" с Кейт Уинслет на озвучке титульного персонажа. В новой версии ставшего кобылой, разумеется.

А также множество ставших уже классическими или почти классическими фильмов и сериалов от Disney, Pixar, Marvel, Fox, National Geographic и линейки "Звездных войн".

При этом стоит обратить внимание, что "Сокола и Зимнего солдата", только что получивших солидное и довольно внезапное пополнение, в анонсе этом, к нашему огорчению, нет.