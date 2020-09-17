Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису отменен из-за коронавируса

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису среди мужчин и женщин в Москве не состоится в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Причиной отмены соревнований называется недавнее увеличение в столице случаев заражения коронавирусом. Согласно распоряжению администрации города Москвы, турнир в этом году не состоится. Мужская часть соревнований была запланирована на период с 19 по 25 октября, женская - с 26 октября по 1 ноября.

Добавим, что действующими победителями турнира являются россиянин Андрей Рублев и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Между тем

Андрей Рублев неожиданно проиграл в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме поляку Хуберту Хуркачу - 6:7, 6:3, 2:6. Напомним, что Даниил Медведев отказался от участия в соревнованиях, а Карен Хачанов вылетел уже в первом раунде, уступив представителю Нидерландов Касперу Рууду.