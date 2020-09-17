В Москве у журналистки украли больше 7 миллионов рублей

Татьяна Аверченко, журналистка советской газеты "Правда", стала жертвой телефонных мошенников, сообщает kp.ru.

Ей позвонила на мобильный телефон женщина и представилась сотрудником крупного банка. Она сообщила Татьяне, что ее счета пытаются взломать хакеры и переключила на специалиста службы безопасности.

Он предложил перевести все сбережения на безопасные счета, пока хакерские атаки не прекратятся. Татьяна сняла все деньги и перевела их на неустановленные счета и банковские карты. Сумма составила 7 169 000 рублей.

Журналистка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сотрудникам правопорядка удалось определить, кому принадлежит одна из карт.