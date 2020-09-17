Участники 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступили против унилатерализма

Новости

В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п. 09:30
Министром здравоохранения Бразилии назначен военный 09:25
Лукашенко освободил от должности посла в Латвии 09:25
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян 09:19
Названы лучшие команды туротрасли Москвы 09:18
Петр Бирюков: В Москве установили 13 современных станций контроля воздуха 09:16
Пассажиры предложили продавать льготные авиабилеты через интернет 09:11
Еще 1323 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Сергей Иванов: Рекомендую баскетбольным клубам не жить за счет бюджета 09:00
Производителю "Запорожцев" доверили выпуск купе-кроссоверов Renault 09:00
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой 08:23
В Японии готовят к переизданию книгу нового премьера Суги 08:17
Двух начальников камчатских отделов полиции задержали за взятки 08:14
В Ухане обслужили первый за 7 месяцев международный рейс 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
18 сентября - видеоконференция об обновлении справочников запчастей
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 10:34

Участники 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступили против унилатерализма

Пандемия коронавирусной инфекции, усиление унилатерализма и протекционизма в торговле - тому, как международное сообщество справится с этими и другими проблемами, была посвящена 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 15 сентября в онлайн формате, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY
Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY

Как подчеркнули генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, перед лицом ряда угроз и вызовов международное сообщество должно тверже защищать мультилатерализм, бойкотировать унилатерализм и укреплять ведущую роль в ООН.

В день открытия юбилейной сессии Ассамблеи ВТО признала незаконными пошлины США на китайские товары. Это справедливое постановление международное сообщество рассматривает как удачный ответный удар по унилатерализму.

На протяжении 75 лет существования ООН несет ответственность за мир во всем мире, организация создала и претворила в жизнь механизм коллективной безопасности во избежание новой мировой войны. ООН помогала миллиардам людей выйти на путь модернизации, а ряду развивающихся стран - на путь быстрого развития. Стремясь к справедливости, ООН одинаково относится ко всем странам, несмотря на их масштаб.

Однако за последние годы некоторые политики, придерживаясь курса "Америка прежде всего", поддерживают унилатерализм и протекционизм, что подрывает многостороннее сотрудничество. Из-за необдуманных действий некоторых американских политиков ВТО, Совет по правам человека ООН, ЮНЕСКО и другие институты оказались в трудном положении. Реализация Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и других важных международных конвенций столкнулась с новыми вызовами.

Внезапная эпидемия коронавируса нового типа ярко демонстрирует грубое и деспотичное поведение отдельных американских политиков. Их действия шли вразрез с реакцией всего мира, и одновременно это бросало тень на 75-ю годовщину основания ООН.

Все больше людей выступают против действий сверхдержавы, характеризующихся самоуправством. Согласно итогам опроса ООН, примерно 90% респондентов назвали необходимым ведение международного сотрудничества в контексте реагирования на глобальные вызовы, в том числе на эпидемию коронавируса. А 74% опрошенных одобрили ключевую роль ООН в современном мире.

Будучи крупнейшей развивающейся страной и постоянным членом ООН, Китай остается партнером и защитником мультилатерализма. В опубликованном на днях документе "Китай о 75-й годовщине образования ООН" отмечается, что в новой международной ситуации КНР будет и дальше нести ответственность в качестве крупного государства, стремясь к предоставлению большего количества общественных благ в глобальном масштабе, к продвижению вперед процесса создания сообщества общей судьбы человечества. Тем самым страна вносит свой вклад в сохранение мира и развитие на планете.

Из-за односторонних действий и политики с позиции силы отдельных стран становится все более актуальным и важным защита мультилатерализма, мир нуждается в сильной ООН. Все страны должны приложить общие усилия для формирования единого фронта в направлении к мультилатерализму, вести решительную борьбу против действий, нарушающих международный порядок и международные правила, категорически выступать против унилатерализма. Эта позиция не только отвечает первоначальной миссии ООН, но и служит ключом для достижения долгосрочного процветания и стабильности в человеческом обществе.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян