Как подчеркнули генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, перед лицом ряда угроз и вызовов международное сообщество должно тверже защищать мультилатерализм, бойкотировать унилатерализм и укреплять ведущую роль в ООН.

В день открытия юбилейной сессии Ассамблеи ВТО признала незаконными пошлины США на китайские товары. Это справедливое постановление международное сообщество рассматривает как удачный ответный удар по унилатерализму.

На протяжении 75 лет существования ООН несет ответственность за мир во всем мире, организация создала и претворила в жизнь механизм коллективной безопасности во избежание новой мировой войны. ООН помогала миллиардам людей выйти на путь модернизации, а ряду развивающихся стран - на путь быстрого развития. Стремясь к справедливости, ООН одинаково относится ко всем странам, несмотря на их масштаб.

Однако за последние годы некоторые политики, придерживаясь курса "Америка прежде всего", поддерживают унилатерализм и протекционизм, что подрывает многостороннее сотрудничество. Из-за необдуманных действий некоторых американских политиков ВТО, Совет по правам человека ООН, ЮНЕСКО и другие институты оказались в трудном положении. Реализация Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и других важных международных конвенций столкнулась с новыми вызовами.

Внезапная эпидемия коронавируса нового типа ярко демонстрирует грубое и деспотичное поведение отдельных американских политиков. Их действия шли вразрез с реакцией всего мира, и одновременно это бросало тень на 75-ю годовщину основания ООН.

Все больше людей выступают против действий сверхдержавы, характеризующихся самоуправством. Согласно итогам опроса ООН, примерно 90% респондентов назвали необходимым ведение международного сотрудничества в контексте реагирования на глобальные вызовы, в том числе на эпидемию коронавируса. А 74% опрошенных одобрили ключевую роль ООН в современном мире.

Будучи крупнейшей развивающейся страной и постоянным членом ООН, Китай остается партнером и защитником мультилатерализма. В опубликованном на днях документе "Китай о 75-й годовщине образования ООН" отмечается, что в новой международной ситуации КНР будет и дальше нести ответственность в качестве крупного государства, стремясь к предоставлению большего количества общественных благ в глобальном масштабе, к продвижению вперед процесса создания сообщества общей судьбы человечества. Тем самым страна вносит свой вклад в сохранение мира и развитие на планете.

Из-за односторонних действий и политики с позиции силы отдельных стран становится все более актуальным и важным защита мультилатерализма, мир нуждается в сильной ООН. Все страны должны приложить общие усилия для формирования единого фронта в направлении к мультилатерализму, вести решительную борьбу против действий, нарушающих международный порядок и международные правила, категорически выступать против унилатерализма. Эта позиция не только отвечает первоначальной миссии ООН, но и служит ключом для достижения долгосрочного процветания и стабильности в человеческом обществе.