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Уилл Смит может сыграть главную роль в "Стартреке"

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    17.09.2020, 14:56
Текст:   Айгуль Бакирова

Paramount рассматривает кандидатуру Уилла Смита на роль капитана звездного флота во франшизе "Звездный путь", сообщает We Got This Covered со ссылкой на собственные источники. Пока неясно, в каком именно фильме мог бы сыграть голливудский актер.

Фото: Disney
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры

По большей части в "Звездный путь" привлекают менее известных актёров. Дуэйн Джонсон появлялся в сериале "Звездный путь: Вояджер", а Том Харди - в полнометражном фильме "Звездный путь: Возмездие", но они снимались там они ещё на заре своих карьер. Также в мире "Стартрека" появлялись Эрик Бана и Идрис Эльба.

Возможно, появление Уилла Смита могло бы перезагрузить кинофраншизу и сделать её более кассовой.

Недавно вышел трейлер третьего сезона телешоу "Звездный путь: Дискавери".

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