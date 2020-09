Уилл Смит может сыграть главную роль в "Стартреке"

Paramount рассматривает кандидатуру Уилла Смита на роль капитана звездного флота во франшизе "Звездный путь", сообщает We Got This Covered со ссылкой на собственные источники. Пока неясно, в каком именно фильме мог бы сыграть голливудский актер.

По большей части в "Звездный путь" привлекают менее известных актёров. Дуэйн Джонсон появлялся в сериале "Звездный путь: Вояджер", а Том Харди - в полнометражном фильме "Звездный путь: Возмездие", но они снимались там они ещё на заре своих карьер. Также в мире "Стартрека" появлялись Эрик Бана и Идрис Эльба.

Возможно, появление Уилла Смита могло бы перезагрузить кинофраншизу и сделать её более кассовой.

Недавно вышел трейлер третьего сезона телешоу "Звездный путь: Дискавери".