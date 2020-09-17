В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул

Самый популярный в Австралии пляж Голд-Кост теперь под надежной охраной беспилотников. Здесь начали дежурить дроны, которые будут предупреждать о приближении акул, передает Australian Broadcasting Corporation.

По мнению экспертов, с воздуха значительно легче заметить морских хищников, от зубов которых только в этом году погибли шесть человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Каждая винтокрылая машина оборудована камерой высокого разрешения и мощной системой воспроизведения звука. Если в прибрежные воды нагрянут непрошенные гости, сирена оповестит купальщиков об опасности. Сообщается, что стоимость одного летающего девайса превышает 20 тысяч долларов. На тестирование всей системы ушло два года.

Похоже, что нововведение пришлось как раз вовремя: с началом школьных каникул здесь ожидается наплыв отдыхающих.

Напомним, Голд-Кост называют туристической меккой континента. Ежегодно сюда приезжают свыше двух миллионов человек.